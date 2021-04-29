متاحف ومسرح رأس الخيمة ينظمان مسرحية «على الماشي»

نظمت دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة بالتعاون مع مسرح رأس الخيمة الوطني عرضاً مسرحياً تحت عنوان «على الماشي» من تأليف وإخراج الممثل مرعي الحليان.وقد أقيم العرض في الساحة الداخلية لمتحف رأس الخيمة الوطني وبحضور كل من الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وأحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، ومحمد أحمد الكيت، مستشار في الديوان الأميري، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وسالم الرفاعي، رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني، وعدد من من مديري الدوائر المحلية والمؤسسات الثقافية والمثقفين والمهتمين بمجال المسرح.

وتضمن العرض المسرحي تسعة ممثلين شباب تم تخريجهم حديثاً من ورشة تدريبية نظمها مسرح رأس الخيمة الوطني بإشراف وتدريب الفنان مرعي الحليان، كما تضمن جلسة حوارية تحت عنوان «التراث الشعبي في المسرح الإماراتي» بمشاركة مرعي الحليان وإدارة الاعلامي عبدالله الحريبي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين كل من دائرة الآثار والمتاحف ومسرح رأس الخيمة الوطني.

وقال أحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، برأس الخيمة «يعتبر حصن رأس الخيمة منصة ثقافية تحتضن عدداً من الأعمال الفنية والأدبية والإبداعية، وذلك بالشراكة والتعاون مع الجهات والمؤسسات الثقافية في الامارة والمهتمين من أفراد المجتمع، وجاء هذا التعاون بين الدائرة ومسرح رأس الخيمة الوطني لتعزيز دور التراث الثقافي في الإمارة ودعم للمبدعين والموهوبين من الطاقات الشبابية لإيصال رسالة التراث بصورة فنية تتناسب مع المتلقي وتصل إلى أكبر شريحة من فئات المجتمع».

ومن جانبها أكدت أمل إبراهيم النعيمي، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة، بأن الدائرة بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات والمؤسسات الثقافية داخل الإمارة وخارجها لتعزيز هذا النوع من الشراكات، مما تنتج عنه مبادرات وأنشطة نوعية مبتكرة تغذي مجال التاريخ والتراث والثقافة.