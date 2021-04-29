«جدر الوالدة» و«على ذوقك» على تلفزيون الشارقة وقناة الشرقية

بما يعرّف بثقافات وعادات الطهي لدى الشعوب، يقدم تلفزيون الشارقة وقناة الشرقية من كلباء، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، لجمهورها، خلال الشهر الفضيل، برنامجيّ «على ذوقك» و«جدر الوالدة»، اللذين يقدّمان تنوعاً كبيراً في الوصفات التي يشتهر بها المطبخ المحلي والعربي والعالمي.

جدر الوالدة..

أصالة وتبثّ قناة الشرقية من كلباء وبشكل يوميّ يعرض البرنامج الشعبي «جدر الوالدة»، (والجدر في اللهجة الإماراتية يعني قدر الطهي)، تقدّم من خلاله الطاهية الإماراتية حليمة النقبي رفقة الإعلامية زكية عبيد، أهم الوصفات الخاصة بالأطباق الشعبية التي اشتهرت في المطبخ المحلي، كما تروي حكاية صنع أبرز المأكولات التي يحرص المجتمع الإماراتي على تزيين مائدته الرمضانية بها، في حلقات يتخللها الكثير من الأحاديث التي تعود بالمشاهدين نحو عراقة وأصالة الماضي.

على ذوقك.. إ

بداعات الطهي إلى جانب ذلك، يعرض تلفزيون الشارقة عند الساعة الثالثة والربع ظهراً برنامج «على ذوقك» الذي تقدّمه الطاهية حياة الشيباني، والتي تتولى في كلّ حلقة من حلقاته إعداد قائمة متنوّعة من الوصفات التي تشمل الوجبات الرئيسية والمقبلات والحلوى وغيرها، حيث تعرّف الشيباني وبواقع خبرتها الطويلة في المجال بطرق صناعة تشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات المستوحاة من المطبخ المحلي والعربي والعالمي، إلى جانب تقديم حزمة من النصائح المتعلقة باختيار المقادير والمكونات وتحضيرها، وغيرها من المعلومات القيمة.