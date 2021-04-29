وفاة مايكل كولينز رائد الفضاء "المنسي" في مهمة "أبولو 11"

توفي عن عمر يناهز 90 عاماً رائد الفضاء مايكل كولينز، الذي كانت مهمته في عام 1969 الحفاظ على مكوك الفضاء كولومبيا في المدار، في حين قام رواد آخرون باستكشاف القمر، بحسب ما أعلنته وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) الأربعاء.

يشار إلى أن كولينز كان ضمن فريق من ثلاثة أفراد في مهمة "أبولو 11 "، التي قامت في عام 1969 بأول رحلة هبوط للبشر على سطح القمر.

وكانت مهمة كولينز خلال هذه الرحلة قيادة وحدة السيطرة والمراقبة داخل مركبة الهبوط، حيث لم يتمكن من لمس سطح القمر كما فعل زميلاه نيل أرمسترونج وباز ألدرين.

ونعت ناسا كولينز في بيان جاء فيه أنه "سواء كان عمله وراء الكواليس أو على مرأى ومسمع من الجميع، سيستمر إرثه كواحد من رواد قادوا خطوات أميركا الأولى إلى الفضاء. وستصحبنا روحه ونحن نتجه صوب آفاق جديدة."



وقالت أسرة كولينز في بيان إنه توفى بعد "معركة باسلة مع مرض السرطان.. ومع ذلك، نعرف كيف كان مايك يشعر بأنه محظوظ لأنه عاش حياته بالشكل الذي عاشه. سنلتزم بأمنيته لنا في أن نحتفل بهذه الحياة، وليس الحزن على

فقدانها."





