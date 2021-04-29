الصين تُطلق أولى وحدات محطتها الفضائية

أطلقت الصين أوّل المكونات الثلاثة لمحطتها الفضائيّة، اليوم الخميس، في مشروع طموح من شأنه أن يسمح لبكين بتأمين وجود دائم لروّاد في الفضاء.

وأطلقت وحدة "تيانهي" بواسطة الصاروخ "لونغ مارش 5 بي" من مركز الإطلاق وينتشانغ في جزيرة هاينان الاستوائية (جنوب)، حسب البثّ المباشر عبر قناة التلفزيون العامة.

وستستمر عملية تجميع محطة الفضاء الصينية أكثر من عام وتجري نحو عشر مهمات متتالية بينها أربع رحلات مأهولة. ويفترض أن تصبح المحطة قابلة للتشغيل في 2022.

وستتحرك "المحطة الفضائية الصينية" (سي اس اس) في مدار منخفض للأرض (على ارتفاع يتراوح بين 340 و450 كيلومتراً) وستكون شبيهة بالمحطة الروسية السابقة "مير" التي عملت بين 1986 و2001. وقد حددت مدة تشغيلها بما بين عشر سنوات و15 سنة.

وستزن المحطة أكثر من تسعين طناً. وللمقارنة، ستكون أصغر بثلاث مرات من محطة الفضاء الدولية (آي اس اس).

والمركبة "تيانهي" التي ستكون الجزء المركزي من الحطة الصينية يبلغ طولها 16,6 متراً وعرضها 4,2 أمتار، وستضم رواد الفضاء خلال إقامتهم ومركز التحكم بالمحطة.

وستتعايش المحطة الصينية في المدار حول الأرض مع محطة الفضاء الدولية والتي يفترض أن تستمر في العمل لسنوات أخرى.

ولا تهدف بكين إلى جعل المحطة الصينية مكاناً لتعاون دولي مثل محطة الفضاء الدولية، لكنها أعلنت أنها منفتحة على التعاون مع الخارج.

وقد أرسلت هذه الدولة الآسيوية العملاقة أول رائد إلى الفضاء في 2003.

كما أنزلت مركبة على الجانب البعيد من القمر في 2019 في سابقة في العالم. وجلبت العام الماضي عينات من سطح القمر.

وهي تخطط لإنزال روبوت صغير بعجلات على المريخ في مايو.



