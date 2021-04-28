مخرج "بنت السلطان" يؤجل مشاهد روجينا بعد اصابتها في وجهها

محمد قناوي ( القاهرة )

أكد المخرج احمد شفيق أن قرر تاجيل تصوير المشاهد الأخيرة لمسلس"بنت السلطان" الي يوم السبت القادم حتي تتماثل بطلة المسلسل الفنانة روجينا الشفاء بعد الاصابة التي تعرضت لها خلال تصوير احد مشاهد الحركة في المسلسل مساء أول امس مما استدعي نقلها للمستشفي للعلاج وإجراء 7 غرز تجميلية في خدها الايسر تحت العين مباشرة .

وقال المخرج أحمد شفيق : رغم اصابة روجينا إلا ان لديها أصرار على العودة لاستكمال يوم التصوير لشعورها بالمسئولية تجاة العمل الذي يعد أول بطولة تليفزيونية لها ، لكن حرصا عليها، قررنا أن يتم تأجيل التصوير بعد ذلك عدة أيام، حيث أنه لا يتبقى لنا سوى يوم واحد فقط،ومن الممكن أن نصور المشاهد المتبقية السبت المقبل، بحيث تكون أخذت راحتها والجرح ارتاح بشكل كبير.

كانت الفنانة روجينا، تعرضت لإصابة تحت عينها اليسرى، أثناء تصويرها أحد المشاهد فى مسلسلها الرمضاني بنت السلطان، وتم نقلها إلى المستشفى اجراء الفحوصات اللازمة ، وبعد خروجها من المستشفي بساعات نشرت الفنانة روجينا صورة لوجهها على صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك" لتظهر حجم الإصابة التي تعرضت لها خلال تصوير المسلسل حيث ظهرت الإصابة الشديدة وجروح حول العين اليسرى

وكتبت روجينا لتطمئن جمهورها: "الحمدلله قدر الله وماشاء فعل بشكر كل زمايلى اللي اتطمنوا عليا بشكر صابرين أختى الأصيلة اللى سابت تصورها وجتلى المستشفى بشكر كل الفانز اللى كانوا قلقانين عليا بشكر كل زميلى في التصوير على خوفهم عليا، وأسفة لكل الناس اللى كلمتنى ومعرفتش أرد عليهم.. شكرا عائلتى الصغيرة اللى جنبى دايما وعائلتى الفنية الكبيرة شكرا على كل الحب دا"

يذكر أن الفنانة روجينا تخوض من خلال تجربة البطولة التليفزيونية الاولي من خلال مسلسلها الرمضاني "بنت السلطان" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، والذي ويشاركها بطولته باسم سمرة واحمد مجدي وسون بدر وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.