مي نور الشريف تعلق علي احتفال "جوجل" بعيد ميلاد والدها

محمد قناوي ( القاهرة )

عبرت الفنانة مي نور الشريف، ابنة النجم القدير الراحل نور الشريف، عن سعادتها باحتفال محرك البحث العالمي" جوجل" بـ عيد ميلاد والدها والذى يوافق اليوم الثلاثاء فهو من مواليد 28 من إبريل 1946، والذى رحل في 11 أغسطس عام 2015، تاركاً أرشيفا كبيرا في عالم السينما والدراما كأحد أبرز نجوم عصره.

وقالت مي نور الشريف لـ"الاتحاد" شعور بالفرحة والفخر بوالدي عندما وجدت هذا المحرك العالمي يحتفل بميلاده وكانت أحلي مفاجأة تليقيتها يوم عيد ميلاد أعز واغلي الناس بالنسبة لي ، وهو قيمة فنية كبيرة لمصر وللوطن العربي، الذي طالما أسعد الملايين على مدار مشوار كبير من الأعمال الفنية.

كما نشرت مي نو الشريف صورة مجمعه لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"وعلقت مي على الصورة: "يا حبيبي عيدك في الجنة إن شاء الله يارب، دائما رافع راسي وفخورة إني بنتك".

وعن ظهور صورة لوالدها الفنان نور الشريف ، في مسلسل "نسل الأغراب" الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي في الحلقة الثانية باعتباره والد عساف الغريب، والذي يجسّده الفنان أحمد السقا قالت مي : سعدت ايضا بهذه اللقطة ، الهدف منها أن يكون له تواجد، فوالدي كان دائما متواجدا علي شاشة رمضان، وعندما تم عرض الامر علي من أسرة المسلسل وجدتها فرصة حلوة أن يتواجد معنا هذا العام ، مع فنانين محترمين ، مثل الفنان أمير كرارة أوالفنان أحمد السقا، إحساسي إنه موجود، وقدر يشارك لحد دلوقتي ودي حاجة حلوة."