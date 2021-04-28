روجينا تغادر المستشفي بعد الاطمئنان عليها من اصابات تصوير مشاهدها في "بنت السلطان"

محمد قناوي ( القاهرة )

غادرت الفنانة المصرية روجينا المستشفي في وقت مبكر صباح اليوم بعد اجراء الفحوصات اللازمة لها أثر اصابتها أثناء تصوير بعد مشاهد الحركة والاكشن داخل مسلسلها الرمضاني "بنت السلطان" فتم نقلها علي الفور بمعرفة مخرج المسلسل أحمد شفيق والذي أعلن عن هذه الاصابة عبر صفحته الشخصية علي "فيس بوك" وكتب: "إصابة روجينا أثناء التصوير اليوم، وتوجهنا أنا وروجينا والدكتور أشرف للاطمئنان عليها، الحمد لله على كل شيء.. وألف مليون سلامة.. دعواتكم ".. وطمأن زوجها د. اشرف زكي نقيب الممثلين الجمهور عليها موضحا أنها غادرت المستشفى بعد إجراء الفحوصات.

وحسب بوست كتبته الفنانة صابرين في وقت متأخر مساء أمس فأن روجينا قد تعرضت لاصابة في الوجه استدعت نقلها للمستشفي حيث كتبت صابرين عبر صفحتها علي الفيس بوك قائلة"روجينا اتفتح وشها في التصوير وانا رايحلها المستشفي .. دعاتكم ربنا يستر"

يذكر أن روجينا مازالت تصور مشاه مسلسلها الرمضاني بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، والذي تخوض من خلال تجربة البطولة التليفزيونية الاولي ويشاركهها بطولته باسم سمرة واحمد مجدي وسون بدر وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.