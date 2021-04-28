الاستعداد لإطلاق كبسولة مركزية إلى محطة الفضاء الصينية

بدأت الاستعدادات لإطلاق الصاروخ «لونج مارش 5 بي» الذي يحمل الكبسولة المركزية لبناء محطة الفضاء الصينية.

وفرضت الشرطة قيوداً على حركة المرور بالقرب من قاعدة إطلاق المركبات الفضائية «وينتشوان» بين اليوم الأربعاء، ومساء غد الخميس، وهو مؤشر على أن نافذة الإطلاق ربما تحدث خلال ذلك الوقت.

ونافذة الإطلاق، هي الفترة الزمنية التي يجب أن تنطلق فيها المركبة الفضائية للوصول إلى الهدف المنشود.

ويتوقع خبراء أميركيون أن تكون عملية الإطلاق غداً الخميس للصاروخ «لونج مارش 5 بي»، الذي جرى وضعه على منصة الإطلاق في «وينتشوان» في جزيرة «هاينان» جنوب الصين منذ مطلع الأسبوع.

لكن مازال الموعد الدقيق للإطلاق غير مؤكد.

وسيحمل الصاروخ الكبسولة المركزية «تيانهي» (الانسجام السماوي) لمحطة الفضاء «تيانجونج»(قصر الجنة)، والتي من المقرر استكمالها بحلول عام 2022.