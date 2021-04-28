"الصحة العالمية" تكشف حقيقة دخول سلالة كورونا الهندية إلى مصر

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا في الهند لم يسجل في مصر حتى الآن، وإذا سجل، فهذا ليس أمرا خطيرا.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية إلى أن سبب زيادة الإصابات بكورونا في الهند يرجع إلى تحور الفيروس، إضافة إلى التجمعات التي تحدث كثيرا في الهند بسبب المناسبات.

ولفت إلى أن اللقاحات فعالة حتى الآن ضد السلالات الجديدة للفيروس وأن نسبة الوفيات بفيروس كورونا لم تتغير رغم زيادة الإصابات، مشيرا إلى أنه لا توجد أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا، وأن أكثر من 90% من الإصابات تطال الجهاز التنفسي، والنسبة المتبقية الجهاز الهضمي.