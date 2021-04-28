سمية الخشاب تعلق على أزمة محمد رمضان وإسماعيل ياسين

طالبت الفنانة سمية الخشاب الجمهور بعدم التسرع في توجيه الانتقادات إلى الأعمال المشاركة في سباق الدراما الرمضانية مثلما حدث مع المشهد الخاص بشخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين في مسلسل "موسى"، الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، مؤكدة ضرورة الانتظار حتى اتضاح الرؤية أمام المشاهد، كي لا يخرج بموقف لا يعكس الحقيقة.



وكشفت الخشاب حقيقة الانتقادات الموجهة إلى محمد رمضان وكواليس دورها في مسلسل "موسى"، معربة في البداية عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المسلسل حتى الآن، وكذلك بمشاركتها فيه، وتلقيها ردود فعل أذهلتها حتى قبل ظهورها في الحلقات، وذلك من خلال بعض الصور التي نشرتها من مشاهدها في المسلسل عبر إنستغرام. بحسب سكاي نيوز.

وأضافت "كنت أتوقع نجاح المسلسل لكن ليس بهذا المستوى المذهل، والحقيقة هو عمل مكتمل بداية من سيناريو رائع، وطاقم العمل متعاون ومخرج مبدع وهو المخرج محمد سلامة الذي يتميز بالهدوء والثبات الانفعالي في اللوكيشن، ما يضفي على أجواء العمل حالة من التناغم والأريحية".

وعبرت الخشاب عن دهشتها من الانتقادات الموجهة إلى بطل المسلسل محمد رمضان، موضحة أنه شخصية بسيطة جدًا وغير متكبر كما يروج أو يظن كثيرون، فهو في لوكيشن التصوير إنسان بدرجة فنان مع كل زملائه، لكن عندما يبدأ في تجسيد دوره، ينسى تمامًا شخصيته الحقيقية ويتعامل من منطلق الدور الذي يجسده، فهو "متفانٍ في عمله، يعرف قيمة نفسه بلا تعالٍ أو غرور".

ولفتت إلى أن رمضان أثناء التصوير يسمح بمراجعة المشهد مع زملائه ومعرفة ما إن كانت هناك صعوبات تواجههم، دون ملل في العمل، بخلاف بعض الممثلين.

وحول دورها في مسلسل "موسى" أوضحت أنها تجسد شخصية "المعلمة حلاوتهم" صاحبة أحد المحال في منطقة باب اللوق، وتتقابل مع "موسى" وتكون البداية بشجار بينهما ثم تتابع الحلقات وتتطور العلاقة متضمنة العديد من المفاجآت في الحلقات القادمة، وتتشابك الأحداث بشتى الانفعالات الحياتية من ضحك وعصبية وفرح وحزن.