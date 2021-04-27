الصيام ينشط إنتاج خلايا الجسم

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

أوضحت هدى الأشقر اختصاصية التغذية ومستشارة معتمدة لعلاج السمنة من قبل الجمعية الأميركية لاستشاريي علاج السمنة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، أن الكثير من الدراسات العالمية أكدت أن الصيام لفترات طويله والذي يستمر لمدة تصل إلى نحو 14 ساعة أو أكثر يعمل على تجديد نشاط جهاز المناعة عن طريق التخلص من الخلايا الميتة وإنتاج خلايا جديدة تعمل على تحسين كفاءة الجهاز المناعي. وأكدت أن للصيام فوائد كثيرة، منها تقوية مناعة الجسم بشرط تناول الأطعمة الصحية المتوازنة خلال ساعات الإفطار، وبكميات تناسب جسم الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار أن الكميات تختلف من إنسان لآخر تبعاً لعدة عوامل. وأضافت أنه لزيادة كفاءة الجهاز المناعي يجب الابتعاد عن الأطعمة التي لها تأثير سلبي على الجهاز المناعي، مثل السكريات والدهون والأطعمة المصنعة التي تحتوي على الدهون المهدرجة والمواد الحافظة. وأوضحت أنه لتحسين وتقوية جهاز المناعة خلال رمضان، ينصح بتناول الخضراوات والفواكه الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة والفلافونويد والفيتامينات ومثال عليها البرتقال والليمون والكيوي وأنواع التوت المشكل والبروكلي والطماطم والورقيات والفطر» «نوع شيتاك» والفلفل الملون وغير ذلك من الخضراوات والفواكه. وأشارت إلى أنه ينصح أيضا بتناول اللبن والزبادي الذي يحتوي على البروبايوتيك «البكتيريا النافعة» والتي تعمل على تحسين قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية، والمساعدة في الحماية من البكتيريا والفطريات الضارة. وأكدت هدى الأشقر أهمية استخدام بعض التوابل بشكل رئيس لتحضير الأطعمة مثل الكركم الطازج والزنجبيل والقرفة والفلفل الحار، لاحتوائها على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، وأيضا لاحتوائها على مضادات للأكسدة والتي تعمل على الوقاية من الإصابة بالسرطان، وتعمل أيضاً على تنشيط الدورة الدموية وتنقية الدم من السموم.