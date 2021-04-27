مصر: السجن 10 سنوات للمتهم بالتحرش بـ«طفلة المعادي»

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) - قضت محكمة مصرية بالسجن 10 سنوات على المتهم في القضية التي أثارت الجدل في الإعلام المصري خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال عبد الرازق مصطفى، محامي طفلة المعادي المعروفة إعلامياً بقضية التحرش، لـ«الاتحاد» أن هيئة الدفاع ستقرر ما إذا كانت ستطعن على الحكم الصادر بحق المدان في قضية التحرش بطفلة في منطقة المعادي من عدمه خلال ساعات قليلة.

وأشار مصطفى إلى أن المتهم قدم شهادة تفيد بأنه يعاني من اضطرابات نفسية ما دفع هيئة المحكمة للحكم عليه لمدة 10 سنوات فقط نظراً لحالته الصحية.

لحظة توقيف الرجل

وقضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم «محمد جودت» المعروف إعلاميًا ب«متحرش بطفلة في المعادي» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

واستند الحكم لأدلة وأسانيد النيابة العامة بشأن خطف الطفلة، حيث قال إنه «تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها».

وجاء في حيثيات الحكم:«أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهمن عرضًا قانونيًّا».