نمر يثير الرعب في قرية

أثار نمر سيبيري الرعب في قرية صغيرة في أقصى شمال شرق الصين، على الحدود مع روسيا، إذ هاجم سيارة وانقض على فلاح، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ورُصِد النمر الذكر الصغير خلال تجواله بالقرب من قرية «لينهو» في مقاطعة «هيلونجيانغ»، بحسب ما نقلت صحيفة «ذي بيبر» الصادرة في شنغهاي عن الشرطة المحلية.

وروى شاهد حضر إلى الموقع بسيارته لاصطحاب أحد أقاربه أن الحيوان «توجه عندها نحو قرويين كانا يعملان في حقل».

ونقلت صحيفة «بكين نيوز» عن الشاهد قوله: «صرخت منبهاً إياهما للفرار، لكن النمر ركض في اتجاهي مباشرة».

وأضاف: «في غضون ثانيتين أو ثلاث ثوانٍ، ركض وانقض على سيارتي، وخدشها بمخالبه الضخمة».

وتضرر الجزء الخارجي للسيارة بشدة وتحطمت نافذة المقاعد الخلفية. وقال وانغ: «شعرت بالرعب»، مضيفاً: «ما زلت أعاني مشاكل في القلب» جرّاء الحادث. ولم يصب أي من الركاب في السيارة.

وأظهرت لقطات فيديو النمر وهو ينقض على قروي يعمل في حقل قريب قبل أن يفر. وأفادت وسائل الإعلام بأن المُزارع أصيب بجروح طفيفة فحسب. ثم تمكنت الشرطة من محاصرة الحيوان والسيطرة عليه باستخدام السهام المهدئة.

وأشار تقرير، صادر عن مكتب غابات «هيلونجيانغ»، إلى أن النمر وضع في الحجر لمدة 45 يوماً في مركز متخصص في مدينة «مونداجيانغ».

وتعيش النمور السيبيرية في روسيا وأجزاء من شمال شرق الصين، ولم يبق منها ما يعيش في البرية سوى أقل من 500 بسبب الصيد الجائر، بينها أقل من 30 في الصين، بحسب صحيفة «غلوبل تايمز».

ويسعى النشطاء في مجال الحفاظ على البيئة في الصين وروسيا إلى حماية هذا النوع، ونادراً ما تجازف النمور بدخول المناطق التي يرتادها البشر.