أنشودة تجمع راشد الماجد ومشاري العفاسي

مراد اليوسف (دبي)

في خطوة جديدة ومختلفة، اجتمع الفنان السعودي راشد الماجد مع المنشد الكويتي مشاري العفاسي خلال هذا الشهر رمضان بأنشودة جديدة حملت عنوان «آمالنا بالله»، من كلمات الشاعر عجلان ثابت وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع د. عدنان عبد الله الذي استخدم الآهات الصوتية بدل الآلات الموسيقية في الأنشودة.

وقد حملت الأنشودة «آمالنا بالله» نصيحة وتذكرة بذكر الله واللجوء إليه والابتعاد عن الهم لأن كل شيء بيد الله، واللذين قالا في مقدمتها:

آمالُنا بالله.. ودعاؤنا لله

لا نستعينُ سواهْ.. لا نرتجي إلّاهْ

‎لطفُ اللطيفِ يفوحْ.. نغدو بهِ ونروحْ

‎نورٌ يُغيثُ الرّوحْ.. مِن ذِكرِ اسم اللهْ

وتعتبر هذه الأنشودة التعاون الأول الذي يجتمع به راشد الماجد مع مشاري العفاسي، حيث تم تسجيلها ما بين استوديهات البحرين والكويت، تحت إشراف ومتابعة وتسجيل الهندسية الصوتية من قبل مشاري العفاسي، حيث تم عرض الأنشودة في قناة مشاري العفاسي بموقع يوتيوب.