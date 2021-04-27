«السوق القديم» على «الشرقية من كلباء»

الشارقة (الاتحاد) تطل قناة «الشرقية من كلباء» التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ضمن دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك، بموسم جديد من البرنامج الترفيهي «السوق القديم» في خورفكان، والذي يتخذ من الثقافة والتراث والمعلومات العامة محوراً للمنافسة وحصد الجوائز. ويأتي البرنامج الذي تنتجه نوره عبيد ويخرجه عدي طهبوب، بأسلوب عرض يختلف عن برامج المسابقات التقليدية، حيث يجول مقدم البرنامج عمر أحمد في السوق القديم برفقة شخصين من كبار السن، هما خميس أحمد النقبي وخليفة محمد الصاحي، ثم يطرح السؤال على زوار السوق، فيعطي أحد الشخصين إجابة خاطئة، بينما يعطي الآخر إجابة صحيحة، وعلى المتسابق اختيار الإجابة الصحيحة.

ويستطلع البرنامج ثقافة زوار السوق في مختلف الحقول الثقافية والأدبية والمعرفية، ويسلط الضوء من خلال الأسئلة المطروحة على جماليات المنطقة الشرقيّة من الأماكن الطبيعية والسياحية والتاريخية، إلى التراث والعادات والتقاليد والحرف اليدوية، مروراً بالأمثال الشعبية والأقوال المأثورة في المنطقة، حيث يحصل الفائزون على جوائز تتضمن قسائم شرائية ومبالغ نقدية. ويبدأ البرنامج، الذي يعرض يومياً الساعة 10:00 مساءً بجلسة تمهيدية في أحد أماكن السوق القديم، تجمع المذيع مع ضيفيه كبار السن في حديث عن الذكريات التي تربطهم بالمنطقة، ثم ينتقل البرنامج إلى فقرة الأسئلة والأجوبة.

ويتسنى للجمهور الذي لم يتمكن من متابعة البرنامج أثناء عرضه اليومي على القناة، مشاهدة جميع حلقاته عبر تطبيق «مرايا» الذي خصصته الهيئة بشكل مجاني ليكون منصّة ومكتبة رقمية تضمّ جميع الأعمال والمسلسلات والبرامج التي تبثها قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون طيلة العام خلال شهر رمضان، بشكل مجاني، يسهل الوصول إليه، وبدقّة وجودة عالية على صعيد الصوت والصورة.