بالفيديو.. السيطرة على تمساح يتجول في السعودية

تمكن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بمنطقة القصيم، من السيطرة على تمساح وتحريره وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم إن التمساح كان يتجول في مركز الهدية شرق مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

وأضافت الوزارة: أنه وبعد الرصد والتحري من الفرق الميدانية للوحدة البيطرية بمدينة بريدة التابعة لفرع الوزارة بالقصيم وبالتعاون مع أحد المواطنين والجهات الأمنية بالمنطقة، تمت السيطرة على التمساح وتحريره وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض.

شاهد..السيطرة على تمساح يتجول في السعودية

علماً أن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة وسيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع الجهات الامنية حيث إن عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال.

علما أن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة وسيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع الجهات الامنية حيث إن عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال حسب ماتم الإعلان عنه مسبقا، بحسب صحيفة "عكاظ".