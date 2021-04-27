تفاصيل جديدة في قضية محمد رمضان وإسماعيل ياسين

واحدة تلو الأخرى، تنهال الأزمات على الفنان المصري محمد رمضان، فقد تقدم محام مصري، الاثنين، ببلاغ للنائب العام ضده اتهمه فيه بتعمد الإساءة للفنان الراحل اسماعيل ياسين

وكشف المحامي سمير صبري مقدم البلاغ تفاصيله معتبراً أن الفنان محمد رمضان تعمد وبأسلوب فج إهانة الجميع. بحسب العربية نت.

وأضاف صبري أن رمضان يعتقد أنه الفنان الأول ويتناسى أن الفن رسالة.

كما ذكر أن ظهور شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين ضمن أحداث الحلقة 12 من مسلسل "موسى" وبالشكل الذي سخر منه رمضان يؤكد سوء النية ووجود الدافع لدى الأخير بالتشهير بالفنان الراحل، مضيفاً أن المشهد أعاد للذاكرة تصريحات سلبية سابقة كان أدلى بها رمضان قبل 4 سنوات، أعلن فيها عن عدم حبه لأفلام الراحل والتي جسد فيها شخصية الجندي، ووصفها بأنها تسيء إلى الجيش المصري.

وأضاف المحامي أن اسماعيل يس يعد تراثا مصريا يحترمه ويحبه الجميع، كما يعتبر واحداً من الأيقونات الفنية رفيعة المستوى المحفورة في ذاكرة ووجدان المصريين.

الجدير ذكره أن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كان أعلن أمس أن أسرة الفنان الراحل اسماعيل ياسين تقدمت بشكوى إلى النقابة ضد رمضان بسبب مشهد من مسلسل "موسى" اعتبرته الأسرة غير لائق، مطالبة بالحصول على حق أدبي بتقديم اعتذار رسمي.

بدوره، أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر لجوء أسرة الفنان الراحل للقانون، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الإساءة التي تعرض لها، وقال في تدوينة له على فيسبوك أيضا باعتباره مقربا من الأسرة، إن عائلة الفنان الراحل لجأت للقانون وكلفت أحد المحامين الكبار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رمضان.

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