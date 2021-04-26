"آبل" تضيف لهواتفها خاصية مهمة طالما انتظرها الجميع

أعلنت شركة "آبل"، الاثنين، طرح الإصدار الجديد من نظامها لتشغيل الهواتف المحمولة والذي يضم العديد من التحديثات.

ومن بين الخواص الجديدة الذي يضمها هذا الإصدار، الذي يحمل اسم "iOS14"، إمكانية التعرف على الوجه لفتح قفل الجهاز حتى لو كنت ترتدي الكمامة، التي أصبحت جزءا من السلوكيات العامة للبشر في ظل استمرار فيروس كورونا المستجد في التفشي.

وإلى جانب هذا الإصدار من نظامها للتشغيل، أعلنت "آبل" تحديث ساعاتها والتي سيحتاجها من يريد تفعيل خاصية فتح قفل الجهاز أثناء ارتدائه الكمامة، إذ إنها ستعمل على المصادقة على فتح الهاتف عندما تنظر إليه وأنت ترتدي الكمامة.

ومست التحديثات الجديدة، المساعد الشخصي، "سيري"، إذ يمكنك اختيار صوت الرد الذي تريد أن تسمعه من خلال خيارات متنوعة قريبة من الأصوات الحقيقية.