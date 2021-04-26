أجواء رمضانية في الدول العربية

تعيش البلاد العربية هذه الأيام أجواء الشهر الكريم، ورغم التحديات، واختلاف العادات من بلد لآخر، تبقى السمة الأساسية للاحتفاء بشهر الصوم هي التكافل والتراحم والمودة.

سوريون يشاركون في تجهيز وجبات الإفطار والمشروبات لتوزيعها على الصائمين في مخيمات النزوح بمدينة إدلب شمال غرب سوريا. (أ ف ب)

ليبي يتسلم وجبة الإفطار من أحد المتطوعين في مدينة بنغازي، حيث يشرف الشباب على إعداد الوجبات وتسليمها للصائمين. ( رويترز)

طفلة يمنية سعيدة بثوب جديد تسلمته من إحدى المؤسسات الخيرية بمناسبة شهر رمضان المبارك. (أ ف ب)

مصابيح ملونة تزين أحد شوارع البلدة القديمة بمدينة الموصل العراقية بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث يعتاد أهل المدينة السهر حتى ساعات متأخرة من الليل. (أ ف ب)