تغريم رئيس وزراء تايلاند لخرقه قيود كورونا

غُرِّم رئيس وزراء تايلاند، اليوم الاثنين، بسبب خرقه قيود مكافحة وباء كوفيد-19 التي فرضت في محاولة لوقف تفشي المرض في البلاد.

لعدم وضعه كمامة، وأصبح وضع الكمامة الآن أمراً إلزامياً في الأماكن العامة في 49 مقاطعة وفي العاصمة بانكوك، حيث تم تحديد أحدث بؤرة للفيروس.

في بعض المناطق، تفرض غرامة على المخالفين مقدارها 20 ألف بات (640 دولارا).

وبعد انتشار صورة لرئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا، على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين، من دون كمامة، وهو يحضر اجتماعا، قال حاكم بانكوك إنه تم تغريم رئيس الوزراء 6000 بات (190 دولاراً).

وكتب حاكم بانكوك أسوين كوانموانغ على فيسبوك «بصفتي حاكم بانكوك، قدمت شكوى ضد رئيس الوزراء الذي قبل دفع الغرامة».

وسجلت البلاد حوالي 2048 إصابة جديدة اليوم الاثنين. وفي اليوم السابق، سجلت تايلاند أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد بالوباء بلغت 11 شخصاً.

وبالإضافة إلى إلزامية وضع الكمامة، أغلقت السلطات في العاصمة مجموعة كبيرة من الأماكن، بما فيها دور السينما والمتنزهات والصالات الرياضية والمسابح والمنتجعات الصحية ودور الحضانة.