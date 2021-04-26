بايدن يَعد بمساعدة عاجلة للهند لمكافحة كورونا

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تناولت الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الهند.

ووعد بايدن بأن تقدم الولايات المتحدة «مساعدة عاجلة» إلى الهند التي تواجه تفشياً متسارعاً لفيروس كورونا.

وقال البيت الأبيض، في بيان مقتضب بعد مكالمة هاتفية بين الزعيمين، إن «الرئيس وعد بمساعدة أميركية عاجلة للشعب الهندي»، مذكراً بأن واشنطن سبق أن تعهدت بتقديم مساعدة تتضمن خصوصاً مكونات لإنتاج لقاحات ومعدات حماية وأجهزة تنفس وفحوص كشف الإصابة.

وتدرس الولايات المتحدة إمكان إرسال إمدادات الأكسجين بعد أن باتت المستشفيات الهندية تواجه نقصاً حاداً.

وكتب مودي، في تغريدة حصول تبادل «مثمر» مع بايدن، موضحاً أنه شكره على المساعدة الأميركية.

وشدد المسؤولان على تعاونهما وعلى ضرورة البقاء على اتصال وثيق، وأكد مودي على ضرورة تأمين اللقاح للدول النامية، وفقاً لمكتبه.

وأورد أنه طلب من منظمة التجارة العالمية تخفيف معايير الملكية الفكرية.

ويواجه النظام الصحي الهندي موجة جديدة من الإصابات ناجمة عن المتحورة الهندية ذات «الطفرة المزدوجة».

وأصبح البلد، الذي يعد 1,3 مليار نسمة، آخر بؤرة للوباء الذي أودى بأكثر من ثلاثة ملايين شخص حول العالم.

وفي العاصمة نيودلهي، يصف شهود ممرات المستشفيات المليئة بمرضى كورونا.

تأتي وعود بايدن بعد أن تعهّدت دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي، بتقديم مساعدة طارئة للهند، التي سجّلت أمس الأحد قرابة 350 ألف إصابة و2767 وفاة إضافية خلال 24 ساعة.