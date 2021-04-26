نصيحة رمضانية: تناول وجبة الإفطار تدريجياً

أبوظبي (الاتحاد)

هل يستطيع الصائم تناول إفطاره الشهي والمتوازن دون إفراط ولا تفريط أثناء جلوسه على مائدة تزخر بأشهى المأكولات، وبعد صيام يمتد لأكثر من 14 ساعة؟ سؤال يتبادر لذهن غالبية الصائمين الذين يشعرون قبيل موعد الإفطار بجوع ورغبة شديدة لتناول أكبر كمية ممكنة من أطعمة المائدة الرمضانية.

علا مزهر، أخصائية التغذية العلاجية في مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء في أبوظبي، قالت إن الصائم بإمكانه تناول ما يشتهي من الأغذية عند الإفطار، ولكن بشكل متوازن، وعلى فترات تدريجية لتجنب المشاكل الصحية التي قد تحدث في حال تناول كميات كبيرة خلال وقت قصير.

وأوضحت أنه يجب على الصائم بدء إفطاره بتناول 1-3 حبات من التمر مع كوب من الماء أو اللبن القليل الدسم، وبعد ذلك تناول الشوربة الدافئة ثم الانتظار حوالي 20-30 دقيقة للوجبة الرئيسية التي تتكون من سلطة الخضار الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن والبروتين الصحي كالسمك، الدجاج، أو الحم و الكاربوهيدرات المعقدة كالبقوليات، البطاطا أو الأرز، بحيث تكون نصف الوجبة خضار وربعها بروتين وربعها نشويات.

ومن المهم المضغ جيداً، ما يساعد على الشعور التدريجي بالشبع، وبالتالي تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام. وأشارت أنه ما بين وجبتي الفطور والسحور يمكن تناول وجبة خفيفة تتكون من الفاكهة و المكسرات النيئة، أو من الممكن قطعة صغيرة من الحلويات مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع فقط، مشيرة إلى أهمية التركيز على الفاكهة، حذرت علا مزهر من تناول كميات كبيرة من الأطعمة خلال وجبة الفطور لتجنب الإصابة بالتلبك المعوي وعسر الهضم والتخمة والخمول والحموضة، وفي الوقت ذاته يجب الإكثار من تناول السوائل، بحيث تتراوح من 8 إلى 10 أكواب خلال فترة ما بين الفطور والسحور.