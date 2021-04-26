جمعة علي: أتلون حتى لا أقع في فخ التكرار

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يطل الفنان الإماراتي جمعة علي بوجهين في رمضان هذا العام، من خلال مسلسلي «اللي نحبهم»، الذي يعرض على شاشة «الإمارات» و«حامض حلو» على شاشة «دبي»، معتبراً أنه رغم أن الدورين من نوعية الأدوار الكوميدية، لكنهما مختلفان عن بعضهما من ناحية الحبكة وقصة العمل نفسه، منوهاً أن الفنان الجيد يستطع تقمص وتجسيد أي شخصية في أكثر من عمل دفعة واحدة، في حال إذا كان لديه الإمكانات والقدرات التمثيلية على التلون في أكثر من دور بأداء وشكل مختلفين، حتى لا يقع في قفص التكرار.

مواقع التواصل

عبر جمعة في حواره مع «الاتحاد» عن سعادته بردود الفعل الإيجابية، التي جاءته على دوريه في العملين من قبل متابعيه عبر حساباته بمواقع التواصل، وقال: أحب في كل عام اختيار لعب أدوارمميزة ومختلفة حتى ولو كانت من نوعية واحدة، فدوري في «اللي نحبهم» يختلف كلياً عن دوري في «حامض حلو»، فالأول عمل يحكي قصص عائلية في «فريج» في قالب كوميدي معاصر، والآخر عمل تراثي هو الجزء الثاني من مسلسل «خاشع ناشع»، الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه العام الماضي على شاشة «الإمارات».

وتابع: لا وجه للمقارنة أو المنافسة بين العملين، فكل واحد منهما له طبيعته وقصته الخاصة به، كما الأمر بالنسبة لدوريه فيهما، فأنا أسعى بصفة دائمة لتقديم الأفضل وعلى الجمهور في النهاية الحكم.

أزمة كورونا

لفت جمعة إلى أنه رغم أزمة «كورونا» التي نعيشها، والتي أثرت سلباً على عمليات الإنتاج والتصوير الدرامي التلفزيوني، ومع بدايتنا في تصوير العمل متأخراً، إلا أن «أبوظبي للإعلام» والجهة المشرفة على التنفيذ والإنتاج تعاونا بشكل كبير مع طاقم العمل، لتوفير كل الإمكانات والتجهيزات، والحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى نستطع اللحاق بالموسم الرمضاني، منوهاً أنهم جميعاً كانوا يعملون بروح واحدة على قدم وساق، ونسابق الزمن، حتى يتم الانتهاء من تصوير أكثر عدد ممكن من الحلقات قبل دخول الشهر الكريم، لا سيما أنه تم تصويره بين عدد من إمارات الدولة في دبي والشارقة وأم القيوين، ورغم التنقلات وأماكن التصوير المتعددة، إلا أن العمل ظهر عبر الشاشة بالمستوى الذي يليق بالمشاهد المحلي والخليجي والعربي.

تغيير جلد

أشار جمعة أن شخصية «خميس» التي يقدمها في «اللي نحبهم» مغايرة تماماً عن كل الأدوار التي قدمها سابقاً، فهو شخص بسيط وعفوي وطيب، متزوج من مصرية تؤدي دورها الفنانة نشوى مصطفى، التي تشرف بالوقوف أمامها للمرة الأولى أمام كاميرا واحدة، واصفها بالممثلة المبدعة والمحترفة في عالم الكوميديا، وشقيقته في العمل هي «سارة» التي تجسدها فاطمة الحوسني، ويقع معها في مشادات، لأنه يريد بيع بيت العائلة، لأنه سيترقى في عمله ويريد أن يغير من جلده وحياته بشكل عام، حتى يكون وضعه مناسب لمنصبه الجديد.

جمعة علي ونشوى مصطفى في «اللي نحبهم»

وجبة خفيفة

نوه أن المشاهد تعلق بهذا العمل لأنه كوميدي لايت ووجبة خفيفة على المشاهد في رمضان هذا العام، وسط الأزمة التي نعيشها، وقال: رمضان دائماً يحتوي على أعمال كوميدية منذ القدم في الماراثون الرمضاني، لكن في هذا الشهر الكريم احتشدت الإنتاجات الإماراتية والخليجية نحو تنفيذ أعمال ذات طابع كوميدي، وهو ما كان له أثر كبير داخل المجتمع الإماراتي والخليجي، خصوصاً أن التاريخ يشهد بأن معظم الأعمال الكوميدية التي قدمت في المواسم الرمضانية السابقة، حققت ناجحاً كبيراً لأنها دائماً تتفاعل مع الجمهور، وتحاول أن تقدم رؤية فنية فيها نوع من الكوميديا المحببة، وهو ما يحتاجه كل مشاهد، مشيراً إلى فكرة تقديم أعمال كوميدية هذا العام، كانت صائبة نظراً لأن الناس تعيش هموماً وآلاماً وأحزاناً نظراً لتفشي «كورونا»، وأن الحياة تسير على الحظر واتخاذ تدابير كثيرة، ورغم هذه الصعاب إلى أن شركات الإنتاج والقنوات التلفزيونية اتحدت على أن يكون هذا الموسم الرمضاني مختلفاً عن أي موسم آخر، من خلال موجة مختلفة المسلسلات الكوميدية، لافتاً إلى أن أكثر من جذبه في نص مرعي الحليان في «اللي نحبهم» أنه عمل عائلي يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، ويظهر العلاقات الاجتماعية بين أهل الفريج، لكن في العصر الحديث الذي نعيش فيه.

زيادة كتاب

يرى جمعة أنه رغم التطور الذي تعيشه الإنتاجات الدرامية التلفزيونية المحلية، لكن ما ينقصها هو زيادة عدد الكتاب، وقال: لا أحد ينكر أن الكتاب الحاليين متميزون، ويسعون كل عام لتقديم عدد من الأعمال المتميزة، مثل جمال سالم وجاسم الخراز وإسماعيل عبد الله، ومؤخراً انضم إليهم عبد الله زيد ومرعي الحليان، ولكن الساحة والإنتاجات تحتاج إلى اكتشاف وضخ مواهب جديدة، لكي يتحقق عنصر التنويع في الدراما المحلية، ففي السنوات الماضية تم تقديم عدد من الأعمال المتنوعة البعيدة عن الكوميديا، ما بين الاجتماعي والتراجيدي، والتي قدمها عدد من الكتاب والمنتجين مثل أحمد الجسمي وجمال سالم وحبيب غلوم، ونالت إشادة وانتشاراً كبيرين، وهذا ما نحتاجه بالفعل، أن يكون لدينا عدد من الكتاب يستطيعون تنفيذ نوعيات مختلفة من الدراما التلفزيونية المحلية.

أحن للاجتماعي والتراجيدي

رغم أن الفنان جمعة أكد أنه حقق التميز والتفرد خلال تقديمه عدداً من الأدوار الكوميدية خلال السنوات الماضية، إلا أنه يحن ويشتاق لتجسيد دور درامي اجتماعي تراجيدي، مثل الذي قدمه من قبل في جزأين مسلسل «القياضة» أمام الفنان سلوم حداد، فهو لا ينكر أنه يعشق الكوميديا في عالم التمثيل، لكنه أيضاً يحب التنويع ويمتلك القدرات التمثيلية التي تؤهله لتجسيد جميع الأدوار.