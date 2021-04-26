لندن بنظرة مختلفة -1

علي يوسف السعد

إنّها لندن الغامضة الفريدة دائمة الشباب، وهي عاصمة الضّباب الّتي لا تتغير، حلم الرّحّالة، فعندما تزورها أكثر من مرّة ستصبح جزءاً دائماً من مخطّطاتك. بالنّسبة لي هي مدينة لا تُمَلّ، ولكن يجب أن تزورها بعد أن تتعرّف عليها. فالبعض يقتصر في زيارته للندن على شارع العرب «شارع إيدجور»، وبعض المقاهي في أكسفورد والشوارع الشهيرة. ولكن لندن بالنسبة لي عاصمة مليئة بالغموض، وفيها من الأسرار الخفية والحقائق التي ستثير حيرتك ودهشتك. ومقالي هنا وأجزاؤه اللاحقة ستتحدث عن بعض من هذه الأمور التي قد لا يعرفها من زار لندن سابقاً. المدينة التي تشكّل المساحات الخضراء نسبة 50% منها، لذلك أُعلنَتْ عام 2019 مدينة ومنتزهاً وطنيّاً فيه أكثر من 8 ملايين شجرة، أي ما يعادل شجرة لكلّ شخص من سكان لندن.

لندن المدينة التي عُرِفت بصناديق الهواتف الحمراء وسيّارات الأجرة السّوداء. وبالحديث عن هذه السّيّارات هل تعلم بأنه لتحصل على رخصة لقيادتها يجب عليك اجتياز اختبار يتضمّن إتقان 320 طريقاً رئيساً، و25000 شارع فرعيّ، ومعرفة 2000 معلم؟ فلا تستهن بها وبسائقيها. وإذا مررت مصادفة بمستشفى «جريت أورموند»، فاعلم أنّ هذا المستشفى هو الّذي يستفيد من حقوق الطباعة والتصوير المتعلّقة بالشخصيّة العالمية «بيتر بان»، حيث قام مؤلفها «جي. إم. باري» بالتنازل عن الحقوق لهذا المستشفى. وإذا مررت بمحطة ALDGATE STATION فأسرع الخطى، فتحتها دُفِن أكثر من 1000 من سكّان لندن الّذين ماتوا بالطاعون عام 1665. من الطّريف أيضاً في لندن أنك تستطيع الارتحال بين محطتين بتكلفة 4.90 جنيه إسترليني في 20 ثانية، في أقصر رحلة بين محطتين. ستكلفك الرحلة مشياً خمس دقائق من وقتك. هاتان المحطّتان هما Covent Garden & Leicester Square تقعان على خطّ Piccadilly، والمسافة بينهما 260 متراً فقط، ولكن هذه الرحلة بين المحطتين تعتبر واحدة من أكثر الرحلات شعبية للسيّاح.

إذا أخذتك أقدامك إلى حدائق Leinster بالقرب من بادينغتون Paddington، فمن غير المحتمل أن تلاحظ أيّ شيء غريب، وستبدو المنازل الريفية الجميلة طبيعية تماماً ولكنّك إذا ذهبت إلى المنزلين رقم 24 أو 23 وطرقت الباب، فستنتظر على عتبتهما لفترة من الوقت، لأنّ أبوابهما وهمية ومزيّفة بُنِيت لإخفاء العوادم التي تخرج من أنفاق لندن.

لا تستغرب، فبالرغم من أن مترو أنفاق لندن ذا شهرة عالمية، لكن القليل يعرف أنّ أكثر من نصفه يقع فعليّاً فوق الأرض، وأنا أعرف أنّ هنالك العديد من السيّاح لا يعرفون أن «بيغ بن» المبنى الشهير بالساعة يسمّى برج إليزابيث منذ العام 2012، و«بيغ بن»، هو اسم جرس الساعة. في ختام هذا الجزء، اعلم أنّ لندن المعروفة بالأمطار، هي أقلّ أمطاراً من العديد من المدن مثل روما وسيدني ونيويورك.

وللحديث بقيّة