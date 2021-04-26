أبرز الفائزين بجوائز الأوسكار.. و"نومادلاند" الرابح الأكبر

في ليلة شهدت العودة إلى بريق هوليوود بعد عزل عام طويل بسبب فيروس كورونا حصلت فيها النساء على نصيب الأسد من جوائز الأوسكار التي أقيمت دورتها الثالثة والتسعون الأحد في لوس أنجليس..فاز فيلم "أرض الرُحل" (نومادلاند) بجائزة أوسكار أفضل فيلم، وبجائزتي أوسكار أخريين. وكان فيها "نومادلاند" الرابح الأكبر.

وفي ما يأتي قائمة بالفائزين في الفئات الرئيسية:

- أفضل فيلم -"نومادلاند"

- أفضل مخرج -كلويه جاو عن "نومادلاند"

- أفضل ممثل -أنتوني هوبكينز في "ذي فاذر"

- أفضل ممثلة -فرانسس ماكدورماند في "نومادلاند"

- أفضل ممثل في دور مساعد -دانيال كالويا في "جوداس أند ذي بلاك ميسايا"

- أفضل ممثلة في دور مساعد -يو جونغ يون في "ميناري"

- أفضل فيلم بلغة أجنبية -"أناذر راوند" (الدنمارك)

- أفضل فيلم رسوم متحركة -"سول"

- أفضل فيلم وثائقي - "ماي أوكتوبوس تيتشر"

- أفضل سيناريو أصلي - "بروميسينغ يونغ وومان" - إيميرالد فينيل

- أفضل سيناريو مقتبس -"ذي فاذر"