فيلم "ديمون سلاير" الياباني يحصد إيرادات قياسية

حقق فيلم الرسوم المتحركة الياباني "ديمون سلاير" نهاية هذا الأسبوع أفضل افتتاح تم تسجيله على الإطلاق لفيلم بلغة أجنبية في أميركا الشمالية، وهو إنجاز جديد بعدما حقق إيرادات قياسية في شباك التذاكر في اليابان.

وحصد فيلم "ديمون سلاير" من إنتاج "أنيباكس"، وهي شركة تملكها مجموعة "سوني" اليابانية العملاقة، 19,5 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، وفقا لموقع "إكزيبيتر ريلايشنز" المتخصص.

وتفوّق "ديمون سلاير" على فيلم "هيرو" الصيني الذي أخرجه تشانع أيمو والذي حقق إيرادات بلغت 17,8 مليون دولار خلال عرضه الافتتاحي في الدور الأميركية في أغسطس 2004.

وسجّل الفيلم عائدات قياسية في شباك التذاكر في اليابان في نهاية ديسمبر. ويظهر إحصاء على موقع "بوكس أوفيس موجو" المتخصص بيع تذاكر بقيمة 365 مليون دولار في السوق اليابانية وحدها.

وتدور قصة الفيلم حول تانجيرو، وهو مراهق عاش في اليابان خلال حقبة تايشو (1912-1926) وأصبح صيادا للشياطين بعدما قتلت عائلته على يد هذه المخلوقات المتعطشة لدماء البشر.

وتم تكييف سلسلة القصة المصورة هذه إلى مسلسل تلفزيوني أطلقت حلقاته الأولى في العام 2019.

ورغم الافتتاح التاريخي الذي حققه، تعرض فيلم "ديمون سلاير" لانتكاسة خلال عطلة نهاية الأسبوع بإصدار آخر هو "مورتل كومبات" المستوحى من لعبة الفيديو التي تحمل الاسم نفسه والذي حصد 22,5 مليون دولار في شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

ويعد أداء شباك التذاكر لأكثر 10 أفلام مشاهدة في عطلة نهاية الأسبوع، الأفضل منذ بداية مارس 2020، في إشارة إلى أن الذهاب إلى السينما يكتسب زخما في الولايات المتحدة وذلك بفضل إعادة افتتاح دور السينما ونجاح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.



