دراسة تكشف أحدث أسرار طول عمر اليابانيين!

فيما تؤكد أحدث الإحصاءات أن عدد المعمرين في اليابان يصل إلى 67 ألف معمر، ومتوسط عمر الياباني يبلغ 84 عاماً، كشفت دراسة روسية مطولة أن الرياضة ليست السبب في طول أعمار اليابانيين، إلا أن نظم تغذيتهم تساعدهم على العيش طويلا.

ويقول أطباء المركز الروسي للبحوث الطبية «تؤكد نتائج الدراسة أن تنوع أطباق اللحوم والأسماك والخضراوات والأرز يوفر لليابانيين كل العناصر الضرورية، بينما يأتي في المرتبة الأولى تمسكهم بعادة مضغ الطعام لفترة طويلة، ما يجنبهم الإفراط في الكميات، وعدم تراكم الدهون أو زيادة الوزن، وبالتالي تجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالوفاة المبكرة، ما يرفع معدلات أعمارهم.