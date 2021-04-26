ماذا قال محمد رمضان عن أزمة إسماعيل ياسين الجديدة؟

ما زال الفنان المصري محمد رمضان يواجه الأزمات الواحدة تلو الأخرى، فبعد قضية الطيار أشرف أبو اليسر الذي توفي أمس إثر نزاع قضائي، أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تقدم أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين بشكوى إلى النقابة ضد الممثل المثير للجدل.

وجاءت تلك الشكوى بسبب مشهد في حلقة السبت من مسلسل "موسى" حيث ظهر فيه شاب يجسد شخصية إسماعيل ياسين، يدور بينه وبين رمضان حوار اعتبرته الأسرة لا يليق بالفنان الراحل، ولذلك تقدمت بشكوى رسمية في نقابة المهن التمثيلية، مطالبة بالحصول على حق ياسين الأدبي وتقديم اعتذار رسمي.

كما أضافت الأسرة أنها ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها رمضان الفنان الراحل، حيث كان قد انتقد في إحدى مقابلاته الإعلامية أفلام الفنان المصري الشهير، التي تتناول الجيش، وقال إنها أساءت للقوات المصرية.

في المقابل، نشر رمضان تدوينة على صفحته الشخصية على "فيسبوك" قال فيها: شخصية موسى في أول يوم عمل له في وسط القاهرة عام 1946، وبسبب جهله بالسينما والفنانين أنقذه ذلك من عملية نصب من شخص يستغل تقارب الشبه بينه وبين الفنان إسماعيل ياسين"، في إشارة إلى أنه لم يقصد الفنان الراحل وإنما شبيهه.

بدوره، أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر لجوء أسرة الفنان الراحل للقانون، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الإساءة التي تعرض لها .

وقال في تدوينة له على فيسبوك أيضا باعتباره مقربا من الأسرة، إن عائلة الفنان الراحل لجأت للقانون وكلفت أحد المحامين الكبار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رمضان.



