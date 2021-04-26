" نومادلاند" يفوز بجأئزة أوسكار أفضل فيلم

فاز فيلم "نومادلاند" وهو نوع هجين بين "رود موفي" والدراما الاجتماعية والوثائقي يتتبع مجموعة من الأميركيين المسنين يعيشون حياة ترحال بعدما خسروا كل شيء خلال أزمة الرهن العقاري، الأحد بجائزة أوسكار أفضل فيلم أعرق المكافآت الهوليوودية.

وكان فيلم كلويه جاو التي فازت بجائزة أفضل مخرج أيضاً، الأوفر حظاً منذ أشهر في هوليوود حيث سبق أن حصد الكثير من المكافآت بعدما برز في مهرجانات عريقة في الخارج. وتقدّم في هذه الفئة على "ميناري"و"بروميسينغ يونغ وومان" وساوند أو ميتال" و"ذي فاذر" و"جوداس اند ذي بلاك ميسايا" و "مانك" و"ذي ترايل اوف ذي شيكاغو سفن".