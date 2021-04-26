كلوي جاو تفوز بأوسكار أفضل مخرج عن "نومادلاند"

أصبحت كلوي جاو أول امرأة غير بيضاء تحصل على أوسكار أفضل مخرج عن فيلمها "نومادلاند" الذي يتناول "سكان المقطورات" الأميركيين الذين يعيشون على الطرق بعدما فقدوا كل شيء في أزمة "الرهن العقاري"، وهو الفيلم الأوفر حظاً للفوز في هذه النسخة الثالثة والتسعين من الأوسكار.

وتقدمت المخرجة المولودة في الصين على كل من ديفيد فينشر عن "مانك" ولي أيزاك تشانغ عن "ميناري" وإيميرالد فينيل عن "بروميسينغ يونغ وومان" ونوماس فينتربرغ عن "اناذر راوند".

وقبل جاو، سبق لامرأة واحدة أن فازت بهذه الجائزة المهمة هي كاثرين بيغيلو عن "ذي هورت لوكر" العام 2010.

و"نومادلاند" هو الفيلم الثالث لجاو البالغة 39 عاما والمولودة في الصين.

ويتبع "نومادلاند"، وهو فيلم درامي شبه خيالي، مجموعة أميركيين مسنين يعيشون في حافلات يختارون لهم حياة جديدة في الغرب الأميركي بعدما أرخى الانكماش الكبير بثقله عليهم.

وقالت الممثلة للحضور المحدود في حفلة توزيع الأوسكار في لوس انجليس "لطالما وجدت طيبة في الناس الذين التقيتهم أينما كنت في العالم".

وأكدت "أهدي هذه الجائزة إلى كل الذين لديهم الايمان والشجاعة للتمسك بطيبتهم وبطيبة الآخرين مهما كان القيام بذلك صعبا".

ولدت جاو تينغ وهو اسمها الأصلي في عائلة صينية ثرية وغادرت الصين في سن المراهقة لتنتقل إلى مدرسة داخلية بريطانية قبل أن ننهي دراستها في لوس انجليس ونيويورك.

وأغرمت سريعا بأرياف الولايات المتحدة الفسيحة ويشكل فيلم "نومادلاند" رسالة حب إلى هذه المناطق.













