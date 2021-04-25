«آبل» تطبق قاعدة الخصوصية الجديدة اليوم

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

اعتباراً من الغد، سيكون بإمكان مستخدمي هواتف «آي فون» الاختيار بين إعطاء كل تطبيق إمكانية تتبعهم أو رفض ذلك، بفضل تحديث من «آبل» يُتوقع أن تكون له عواقب واضحة على المنظومة الإعلانية التي تحكم «فيسبوك» و«غوغل».

ومنذ سبتمبر الماضي، أصبح بإمكان ناشري التطبيقات المتوافقة مع «آبل» أن يطلبوا من المستخدمين الإذن بتعقب حركة تصفحهم، بهدف جمع بياناتهم واستخدامها.

ولكن مع نشر الإصدار 14.5 من «آي أو إس»، أصبحت هذه الميزة المعروفة باسم «شفافية تتبع التطبيقات» إلزامية.. وهو ما يؤثر بقوة على سوق الإعلانات الرقمية.