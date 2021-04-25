«قصر الوطن» يحتفي بلغة الإشارة

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً بأسبوع الأصمّ العربي، وفي إطار جهوده للمساهمة في دعم مجتمع الصمّ في دولة الإمارات، دعا قصر الوطن مجموعة من الأشخاص الصم في الدولة لإجراء جولة شاملة في قاعاته الداخلية وساحاته الخارجية باستخدام لغة الإشارة. وأتاحت الجولة للضيوف فرصة استكشاف تاريخ ومسيرة دولة الإمارات وتقاليدها العريقة، ومكنتهم من الاطلاع على الطابع المعماري المتفرّد لـ «القصر» بما يتضمنه من تصاميم هندسية إسلامية وعربية متميزة، وبما يزخر به من فنون ثقافية وقطع أثرية ومخطوطات نادرة. وشملت الزيارة فقرات عن تقاليد دولة الإمارات، والقواعد التي أرساها الآباء المؤسسون، كما حظي الزوار بفرصة حصرية لدخول القاعات المخصصة للوفود الأجنبية.

تجربة ثرية

وانطلاقاً من الاهتمام الخاص الذي توليه دولة الإمارات لفئة الصم، يفخر قصر الوطن، باعتباره صرحاً معمارياً وثقافياً متفرّداً، بهذه المبادرة التي وفّرت لمجتمع الصم تجربة ثرية مكّنته من التعرف إلى الروائع المعمارية والفنية والإرث التاريخي الذي تضمه أقسام القصر. وأبدى الجميع إعجابهم بالأجواء الثقافية المتنوعة التي تغلب على الموقع، وتوقف الزوار عند العمل الفني المتفرّد «طاقة الكلام»، الذي أبدعه الفنان الإماراتي مطر بن لاحج بألوان وأحجام مختلفة تظهر جماليات وبراعة الفنون العربية التقليدية.

«طاقة الكلام»

ويمثل «طاقة الكلام» جزءاً من إرث العطاء المستدام الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه حيث يستلهم مقولات مأثورة من كلام الوالد المؤسس، ويجسدها بأسلوب هندسي شديد الدقة والتوازن.

إرث معرفي

يعتبر قصر الوطن من المعالم الثقافية المميزة الواقعة ضمن مجمع القصر الرئاسي في العاصمة أبوظبي، ويقدم لزواره لمحة عميقة عن قيم الدولة، حيث يحملهم في جولة تاريخية للاطلاع على الإرث المعرفي والتقاليد العريقة التي تحافظ عليها البلاد بعناية. يتيح القصر فرصة استكشاف جماليات فنون العمارة الإسلامية من خلال الأنماط والزخارف والأشكال الهندسية التي تتميز بها أروقته، بالإضافة إلى مشاهدة ما يتضمنه من معروضات ومقتنيات فاخرة.

وتعد «مكتبة قصر الوطن»، من المرافق الجاذبة للزوار، وتوفر مصادر متنوعة للمعرفة، بما فيها العلوم والفنون ومجموعة واسعة من المصادر التي تضيء على مراحل تطور الدولة في السياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

«الوجهة المفضلة»

حاز «قصر الوطن» جائزة «الوجهة المفضلة للزوار» من مجلس الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا للترفيه والجذب السياحي «مينالاك» 2020، لقب الوجهة السياحية الثقافية الرائدة في الشرق الأوسط لعام 2020 من قبل جوائز السفر العالمية، ولقب «الوجهة المفضلة» خلال حفل توزيع جوائز فخر أبوظبي في العام 2019.