«فنون الطهي» في أبوظبي.. أجندة مذاقات

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن برنامج رائد للفعاليات المستوحاة من المأكولات والمشروبات على مدار العام، في إطار التوسعة المبتكرة لفعاليات «فنون الطهي».

وتم تصميم الأجندة لتؤدي دوراً استراتيجياً في تمكين مواهب الطهي المحلية والعالمية، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة.

بيئة مثالية

وقال معالي علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تحتضن نسخة عام 2021 أكبر باقة من الفعاليات المختارة منذ انطلاق المهرجان، وتقدم وجهات مميزة في الإمارة عروض طعام عالمية وتجارب تفاعلية.

وأضاف: تسهم الأجندة الشاملة في تعزيز النمو ضمن قطاع المأكولات والمشروبات، وتوفير بيئة مثالية لاستقطاب أحدث التوجهات لتقديم تجارب راقية للطهي في الإمارة.

طاولة الشيف

وتشمل أجندة «فنون الطهي»، فعالية طاولة الشيف، التي تعود بنسختها الثالثة لعام 2021.

وتضم الأجندة مبادرتي «نوماد داينينج» و«فود فوروارد»، وتقديم تجارب مخصصة في مواقع تضيء على مزايا إمارة أبوظبي بشكل عام.

ومن المقرر أن تصبح مبادرة نوادي العشاء من الفعاليات الأساسية، ولا سيما مع النجاح الذي حققه الشيف حاتم مطر وحصّة آل خليفة، المدونة الشهيرة في عالم المأكولات والسفر.

وتتوزع محطات «فود فوروارد» في المناطق الصحراوية وغابات القرم ومواقع ثقافية في أبوظبي.

تجارب الشاي

وتُقام فعاليات «فنون الطهي» بالتزامن مع عروض موسم صيف أبوظبي، مهرجان التسوق الموسمي في الإمارة.

وتحتفي فعالية «ألفريسكو أبوظبي» التي انطلقت العام الماضي بالمشهد الحيوي لوجهات المأكولات والمشروبات في الهواء الطلق.

وتشهد نسخة 2021 من «فنون الطهي» عدداً من اتفاقيات التعاون وابتكارات الطهي الرائدة، وتضم تجارب الشاي الفاخر، وقوائم طعام مستوحاة من موسم الشتاء، بالتزامن مع احتفالات ليلة رأس السنة في الإمارة.