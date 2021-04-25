بيومي فؤاد يكشف سر عداوة «النمر»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

بعدما اشتد الصراع بين تجار الذهب، وزيادة القلق في المنطقة بسبب ما يحدث من دون أن يعرفوا له تفسيرا، كشف بيومي فؤاد لـ«الاتحاد» عن أن الحلقات القادمة ستشهد مفاجآت غير متوقعة حول مطاردة «النمر»، لتجار الصاغة الكبار، والسبب الذي يدفعه للانتقام منهم.

وأعرب فؤاد عن سعادته بعرض مسلسل «النمر»، على مجموعة قناة أبوظبي، وقال إنه يجسد شخصية «عنتر الحلق»، أحد كبار تجار الصاغة، ويرفع شعار الغاية تبرر الوسيلة، وتجمع الشخصية بين التراجيديا والكوميديا.

ويسعى «الحلق» إلى السيطرة على سوق الذهب والألماس مما يدخله في العديد من الصراعات مع شقيقته «شمس»، والتي تجسد دورها نرمين الفقي، أو منافسه «الشيمي»، الذي يجسده محمد رياض.

ويقدم بيومي دور الأب المتقاعد غير المهتم، ولا يشغله في الحياة سوى متابعة مباريات كرة القدم، كما يجسد شخصية الأب المكلوم الذي تدخل ابنته الصبية في غبيوبة كاملة، واكتشافه تعاطيها للمخدرات، في مسلسل «ولاد ناس»، والعمل تدور أحداثه حول علاقة الآباء بأبنائهم.

وحول اشتراكه في عملين دراميين تدور أحداثهما في حلقات قصيرة من 15 حلقة، أوضح أنها تجربة ثرية للغاية وتقضي على ظاهرة المط والتطويل، الأمر الذي كان يدفع المشاهد إلى الملل من طول الأحداث بشكل غير مبرر دراميا.

وأضاف أنه يشارك في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، وتدور أحداثه حول زوجين يواجهان العديد من المصاعب، تأليف ورشة الكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته أمينة خليل، وصبري فواز.

كما يجسد شخصية مهندس يحاول إصلاح المصعد المعطل، في مسلسل «بين السما والأرض»، الذي تدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص يتعطل بهم المصعد، ويروي كل منهم أحلامه بالحياة بعد خروجه من هذا المازق.