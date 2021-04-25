فاطمة الحوسني: الممثل الإماراتي مكانه.. «الصف الأول»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

ترى الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني أنه بعد التطور الذي تشهده الدراما التلفزيونية المحلية، أصبح الفنان لا يحتاج للترويج لنفسه بالمشاركة في أعمال خليجية أخرى، خصوصاً مع وجود قنوات مهمة وقوية مثل «أبوظبي» و«الإمارات»، إذ أنهما أصبحتا من القنوات العربية والخليجية وليس المحلية فقط، وهذا الأمر يعطي الحافز لكل ممثل وممثلة أن يظهر عبر شاشتهما، في ظل حضورهما القوي والدائم في المواسم الرمضانية، وتحقيقهما المنافسة والاستمرارية وسط المسلسلات الأخرى.

الصفوف الأولى

وأشادت الحوسني في حوارها مع «الاتحاد» بإمكانات وقدرات الممثل الإماراتي، وقالت: أغلب نجوم الإمارات خريجو مسرح، ولديهم خبرة طويلة في عالم التمثيل، ولديهم القدرات والإمكانات التي تؤهلهم بأن يكونوا في الصفوف الأولى في عالم الدراما التلفزيونية، لكن وبالرغم من الدعم الذي نشهده من القنوات المحلية، فإنهم لا يزالون يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام والرعاية والتشجيع، خصوصاً فئة الشباب، الذين لديهم طاقات وإبداعات وينتظرون فرصة مناسبة لإظهارها عبر الشاشة الصغيرة. وأضافت: الفنان الإماراتي لا يقل أهمية عن أي نجم عربي، ولكن مشكلتنا الوحيدة تنحصر في المنتج المنفذ الذي يولي اهتماماً بمشاركة نجوم من دول أخرى في أعمالنا المحلية، وهذا ليس عيباً، لكن في الوقت نفسه يجب أن يضع الثقة في الممثل المحلي أيضاً، مثلما يفعل الآخرون في أعمالهم، خصوصاً أننا لدينا نخبة من أهم الممثلين والكتاب والمخرجين.

توجه خليجي

وقالت: في السابق كان عدد إنتاجات الأعمال المحلية قليلاً، وحينما يتم تنفيذ أحد الأعمال كان يتم الاعتماد في بطولته على فنانين من الخارج، الأمر الذي اضطرني إلى التوجه نحو الأعمال الأخرى، رغم أنني في داخلي أتمنى أن أكون بين أهلي وزملائي في أعمالنا المحلية، لذا فعندما يجد الفنان التقدير المعنوي والمادي المماثل لأي فنان آخر، فبكل تأكيد ستكون الأولوية للعمل المحلي.

حالة إحباط

وأوضحت الحوسني أنها لم يكن في حسبانها أن تلعب بطولة مسلسل «اللي نحبهم»، وقالت: بعد مشاركتي العام الماضي في المسلسل الخليجي «محمد علي رود»، تم الاتفاق مع أحد المؤلفين الخليجيين على تقديم مسلسل خليجي في رمضان هذا العام، وتحدثنا حول فكرة العمل ودوري فيه، كما وضعت معه تفاصيل الشخصية، وبعد فترة وأثناء وجودي في الكويت، جاءني نص العمل ووقعت على العقد، لذا اعتذرت عن جميع الأعمال الأخرى التي رشحت لي، وبعد عودتي إلى الإمارات بفترة قصيرة، فوجئت باتصال من أحد المسؤولين في شركة الإنتاج، بأنهم يعتذرون لي عن المشاركة في بطولته نظراً لأن عمر الشخصية التي سأجسدها غير مناسب لها. وأضافت: كانت صدمة لي، خصوصاً أنني اعتذرت عن كل الأعمال التي قدمت لي، وعشت حالة من الإحباط جراء ما حدث، ولكن في النهاية كل شيء قسمة ونصيب، وكان عدم اشتراكي في هذا العمل، هو خير لي، فبدل مشاركتي في عمل واحد في رمضان هذا العام، شاركت في 3 أعمال دفعة واحدة، الأول المسلسل الإماراتي المحلي «اللي نحبهم»، والثاني «ممنوع التجول»، والأخير ضيفة شرف في «اختطاف».

ألفة ومحبة

وتؤكد الحوسني: لا أنكر أن شهرتي جاءت من الكويت، خصوصاً بعدما ظهرت مع الراحل عبد الحسين عبد الرضا، ومسلسل «مرمر زماني» الذي حقق نجاحاً كبيراً ومن بعده حققت انتشاراً في دول الخليج، ولكن في النهاية العمل الدرامي المحلي من أولوياتي، فكنت فخورة بأن أكون إحدى بطلات المسلسل الإماراتي «اللي نحبهم» الذي يعرض حالياً على شاشة «الإمارات»، لاسيما أنه يحصد صدى كبيراً في رمضان هذا العام، وشعرت بمدى الألفة والمحبة والأجواء الجميلة التي عشتها خلال التصوير بين زملائي من فناني الإمارات.

فرصة مناسبة

وأوضحت أن أبرز ما جذبها إلى العمل أنه مسلسل اجتماعي كوميدي يحوي قصة وحكاية ومضموناً في قالب من الكوميديا الهادفة، وقالت: يضم العمل توليفة غنية من النجوم المخضرمين والشباب الذين اعتبرهم مثل أولادي، حيث تعاملت معهم في المسرح والتلفزيون لسنوات عدة، حتى أصبحوا نجوماً في عالم الدراما المحلية، وحالياً نجتمع مجدداً في هذا العمل المحلي المميز الذي كتبه الفنان مرعي الحليان بشكل مختلف عن سابق الأعمال التي قدمت سابقاً، منوهة أنها لعبت دوراً مختلفاً في الأم «سارة» ضمن أحداث المسلسل، والتي تفني حياتها من أجل سعادة أبنائها وإيصالهم إلى بر الأمان، رغم ضغوطات الحياة.

وعبرت الحوسني عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة المصرية نشوى مصطفى التي كانت تتمنى أن تقف معها أمام كاميرا واحدة في أحد الأعمال، وجاء «اللي نحبهم» ليحقق أمنيتها، خصوصاً أنه تجمعها بها العديد من المشاهد الكوميدية والدرامية .

عملاق كوميديا

أكدت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني أنها تشرفت بالوقوف للمرة الأولى أمام الفنان ناصر القصبي في مسلسل «ممنوع التجول»، ووصفته بـ «عملاق كوميديا»، لافتة إلى أنه تم ترشيحها في بادئ الأمر للمشاركة في بطولة حلقة واحدة من العمل، لكنها بعد مشاركتها مع القصبي في هذه الحلقة، اقترح عليها أن تشارك في 4 حلقات أخرى.