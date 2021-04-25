الزير سالم ملحمة درامية برع فيها سلوم حداد

محمد قناوي (القاهرة)

تعد شخصية الزير سالم التي قدمها الفنان السوري سلوم حداد في مسلسل يحمل نفس الاسم قبل 21 عاماً من أبرز الشخصيات التي قدمها خلال مشواره، وأخرج العمل حاتم علي عن نص الكاتب ممدوح عدوان، هذا النص الذي شبهه الفنان الراحل خالد تاجا بنصوص شكسبير، دفع سلوم حداد للتمسك به والسعي لتنفيذه.

والمسلسل عبارة عن صياغة درامية لملحمة الحرب العربية الأولى «حرب البسوس»، التي وقعت أحداثها قبل ظهور الإسلام بين قبيلة «تغلب بن وائل» وأحلافها ضد «بني شيبان» وأحلافها من قبيلة «بكر بن وائل»، بعد قتل «الجساس بن مرة الشيباني البكري» لـ «كليب بن ربيعة التغلبي»، وظهور الشخصية العربية الملحمية «عدي بن ربيعة التغلبي» الملقب بـ «الزير سالم» وسط الأحداث.

نقلة

ويعد المسلسل بمثابة نقلة نوعية وعلامة فارقة ليس بين ما سبقها وما تبعها في هذا المسلسل التاريخي فقط، بل في حضور الدراما السورية التاريخية عبر الشاشات العربية، وفي حضور سلوم حداد أيضاً، وغطى «الزير سالم» على ما سبقه من أعمال تاريخية رغم ضخامة ونجاح بعضها، إذ قال سلوم: إنه لم يمثل بعده عملاً حقق مثل نجاحه كما استطاع العمل، الذي يندرج في إطار السيرة الشعبية، تحقيق جماهيرية عربية تعيده باستمرار إلى الشاشة، رغم مرور نحو 21 عاماً على صدوره للمرة الأولى، وتركت حلقات العمل الـ 40 لدى الجمهور وجهات نظر مختلفة حول شخصية الزير وطريقة تجسيدها، إذ لطالما أحاطت الحساسية بتجسيد الشخصيات التاريخية، ويمكن القول: إن العمل الدرامي لا يهدف لإثبات الخرافة أو الأفكار المتخيلة لدى الجمهور عن البطل الملحمي الكامل، فبرزت شخصية الزير خليطاً بين السيرة والتاريخ والبناء الدرامي والحضور البارز للبطل، بما يخدم الشخصية ويربط صورتها بصوته وصورته، في ذهن المشاهد.

حقق جماهيرية

تحدث الفنان سلوم حداد في أحد أحاديثه التليفزيونية عن مسلسل «الزير سالم»، فقال: إنه مثل نقلة نوعية كبيرة له مع الجمهور العربي، مشيراً إلى أنه لم يمثل ‏عملاً بعده حقق جماهيرية الزير سالم، على الرغم من أدائه لعشرات الأدوار المختلفة والنوعية.. ويتذكر حداد أنه كان يدير شركة إنتاج مملوكة لأحد الأشخاص، وعندما قرأ نص «الزير سالم»، تعلق كثيراً بالشخصية، فقرر شراء ‏النص، رغم عدم امتلاكه لأي أموالٍ، فاضطر للاقتراض من عديله، الذي حول له المال، واستطاع شراء نص «الزير سالم» لمؤلفه ‏‏«ممدوح عدوان»، وعندما عرض النص على صاحب الشركة المنتجة، أخبره إما أن يقوم بإنتاج المسلسل أو يستقيل لينتجه هو، وعند سؤاله عن الميزانية، لم ‏يعرف حداد بماذا يجيب، فقال رقماً تقريبياً وهو 800 ألف دولار، وبالرغم من أن الرقم أدهش صاحب الشركة، تم إنتاج المسلسل ‏الذي تجاوزت ميزانيته هذا المبلغ، لكنه لم يخيب الآمال لا من الناحية المادية أو الفنية.