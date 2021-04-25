سمية الخشاب تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان

عادت النجمة المصرية سمية الخشاب من جديد للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "موسى" الذي يعرض حالياً.

سمية الخشاب كشفت عن حقيقة ما تم تداوله عن خلافات بينها وبين بطل العمل حول ترتيب الأسماء بمقدمة المسلسل.

وقالت سمية الخشاب إن هذا الكلام غير حقيقي وليس له أي أساس من الصحة، ولم يحدث أي خلافات بيني وبين محمد رمضان بل إن علاقتنا جيدة جداً، وهناك تفاهم بيننا، حيث أن أغلب مشاهد العمل تجمع بيننا كوننا بطلي المسلسل.

وأشارت سمية الخشاب إلى أن محمد رمضان اتصل بها وعرض عليها العمل في مسلسل "موسى"، الذي يعرض في شهر رمضان، حيث وافقت بعد طلب السيناريو والاطلاع على تفاصيل الدور المسند إليها

وأضافت سمية: الغريب أن هذه الشائعات خرجت حتى قبل تصويري أولى مشاهدي في العمل، ورغم نفيها أكثر من مرة إلا أن البعض يحاول الترويج لها ولا أعرف ما السبب من وراء ذلك، أو الغرض منها، ولكنني أؤكد مجدداً أنه لا يوجد أي مشاكل بيننا، وكل ما يشغل فريق العمل هو تقديم مسلسل مميز يليق بالجمهور المصري والعربي.