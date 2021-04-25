أنجي علاء لـ"دنيا الاتحاد": "كوفيد -25" رؤية مستقبلية لخطر الفيروسات

سعيد ياسين (القاهرة) "فيروس غامض يقتل المئات في أيام، الضحايا عانوا من موت بطيء مؤلم، الفيروس لا يختار وقتاً أو مكاناً، إنه حتى لا يكره ولا حتى يهتم.. إنه يحدث فقط".. مختصر قصة مسلسل "كوفيد 25"، بطولة يوسف الشريف الذي يبدأ عرضه الأربعاء 16 رمضان، كنوع مختلف من دراما هذا العام، بعيداً عن الصراعات والأحداث الدرامية التي اعتادها المشاهدون في مسلسلات رمضان.

ورفض الشريف الذي لا يزال يصور المشاهد الأخيرة، الإدلاء بأية تصريحات صحافية، واكتفى بتغريدة على حسابه على تويتر، جاء فيها: "يارب يبقى خير.. ابتداءً من 16 رمضان". وتفاعل عدد من النجوم مع برومو العمل، وفي مقدمتهم أحمد السقا الذي غرد على صفحته موجهاً حديثه إلى الشريف: "بإذن الله هتكسر الدنيا كالعادة، أنا أيضاً منتظر المسلسل" وأشارت المؤلفة إنجي علاء لـ"الاتحاد" إلى أن الأحداث مستوحاة من وحي الخيال، وتدور حول انتهاء فيروس "كورونا" وعودته من جديد في العام 2025، ولكن بشكل متطور يجعله يتحكم في إرادة وتصرفات الحاملين له بشكل كامل وممنهج.

وأكدت إنجي (زوجة الشريف) على أن أحداث العمل لا علاقة لها بأي قصص أو روايات من الخيال العلمي، وخصوصاً التي كتبت عن كوفيد منذ انتشاره.

وقالت علاء إن أسرة العمل قررت تقديمه في 15 حلقة فقط لضيق الوقت، حيث بدأ التصوير المسلسل في وقت متأخر، ولحاجته إلى أيام كثيرة لتصوير المشاهد الخارجية والمجاميع والحركة وغيرها.

ونفت إنجي التي تعاونت مع زوجها يوسف الشريف من قبل كمؤلفة في مسلسل "لعبة ابليس"، ، أن يكون "كوفيد 25" بمثابة جزء ثانٍ من مسلسل "النهاية" الذي لعب بطولته الشريف في رمضان الماضي. واللافت أن برومو العمل حقق منذ طرحه قبل أيام مشاهدات عالية، وتصدر الترند لفترات طويلة على "تويتر"، وأجمع المغردون على أنهم يتوقون بشدة إلى العمل، باعتبار أن الشريف يغرد في أعماله خارج السرب، ويستشرف من خلالها المستقبل ويجاري التطور الإنساني.

وجاء البرومو بمثابة محاكاة تخيلية لتطور فيروس "كورونا" خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة حول الأبحاث العلمية واللقاحات، وسيطر عليه الغموض والخوف الشديد، بسبب تفشي الفيروس الذي نتج عنه موت العديد من الأشخاص، ومحاربة الآخرين له ليتمكنوا من البقاء على وجه الأرض. وغلب على البرومو طابع الإثارة والتشويق، وظهر أبطاله وهم يجسدون أكثر من حالة يمر بها المواطنون أمام انتشار هذا الفيروس، في مقدمتها حالة الذعر التي تصيب الجميع. ويشارك في البطولة، أيتن عامر وأحمد صلاح حسني وإدوارد وراندا البحيري وميرنا نور الدين وصفاء الطوخي وإيناس كامل، ويخرجه أحمد نادر جلال.