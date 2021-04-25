"هجمة مرتدة": الأبطال الحقيقيون سر وأمن قومي مصري

سعيد ياسين (القاهرة) حقق مسلسل "هجمة مرتدة".. الذي جاء مختلفاً عن الأعمال الاستخباراتية التي ارتبط بها الجمهور طوال السنوات الماضية، وفي مقدمتها "رأفت الهجان" و"دموع في عيون وقحة"، أكثر من مرة "ترند" على "تويتر".

ونظراً لشغف الجمهور والانبهار بالدور الذي يكشف عنه العمل، انشغل كثيرون طوال الأيام الماضية بمعرفة أصحاب الشخصيات الحقيقية التي قدمها المسلسل، انتشرت اجتهادات ربطت بين شخصيات الدراما وشخصيات واقعية معروفة من النشطاء والإعلاميين والباحثين.

وأكدت مصادر لـ"الاتحاد" على أن الأسماء الحقيقية تبقى بمثابة اجتهادات لأصحابها، فمن غير المسموح الحديث عنها، والمهم أن العمل يبرز ملحمة وطنية مشرفة للمخابرات المصرية، ويكشف ملفاً مهماً ومختلفاً من التضحيات، وسجل فيه رجال الظل أهدافاً رائعة غيرت مجرى الأحداث في المنطقة، وصنعت تاريخاً مشرفاً نفتخر به أمام أجيال كثيرة قادمة.

وكشفت المصادر عن أنه تمت إضافة أحداث درامية على مضمون الملفات الحقيقية، وأنه يمكن تشبيه بطل العمل "سيف العربي" بأي مصري وطني مخلص.

وطالب متابعون ونقاد كثيرون على صفحاتهم بضرورة الكف عن الجدل والبحث عن الشخصيات الحقيقية للمسلسل حفاظاً على سلامتهم، وتم تدشين العديد من الهاشتاجات التي أكدت على أن "هجمة مرتدة" رغم أنه لم يحظ بالاهتمام الإعلامي الكبير، إلا أنه يعد مثالاً رائعاً للفن الهادف.

وقالوا إنه العمل لا يقل أهمية عن مسلسل "الاختيار"، وأن كليهما يفضح الخونة والعملاء وخوارج العصر، وأن "هجمة مرتدة" يوثق الصراع الذي يحدث في الشرق الأوسط، وكيف تم التخطيط لتقسيم الدول العربية على أساس عرقي وديني.

وتدور الأحداث خلال الفترة من 2007 وحتى 2011، وتناقش ما مرت به مصر طوال هذه السنوات، وترصد ما عرف بـ"الربيع العربي"، وتركز على تجنيد بعض الأشخاص لصالح جهاز المخابرات، وتفكيك خلية نفذت العديد من العمليات وأثارت البلبلة في الشارع المصري. يشارك في بطولة المسلسل أحمد عز وهند صبري وهشام سليم ونضال الشافعي وأحمد فؤاد سليم وماجدة زكي وصلاح عبدالله ومحمد جمعة وأحمد حلاوة وندى موسى وهاجر الشرنوبي، وتأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.