محمد رمضان يحظر التعليق على صوره.. بعد وفاة الطيار

ما زالت تبعات وفاة الطيار المصري أشرف أبو اليسر، صاحب الأزمة مع الفنان محمد رمضان، مستمرة حيث تعرض الأخير لهجوم شديد من قبل الجمهور رغم نعيه للطيار الراحل.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى قيام عدد من الشخصيات العامة بمهاجمة رمضان واعتباره السبب في تدهور الحالة النفسية والصحية للطيار.

فحتى بعد أن نعى رمضان أبو اليسر، تعرض لانتقادات عنيفة وهجوم شديد عبر موجة من التعليقات على حسابه في "انستغرام" تجاوزت الـ30 ألف تعليق، ما دفعه إلى إغلاق خاصية التعليقات للجمهور على الصور التي ينشرها.

إلا أن مقاطع الفيديو التي كان ينشرها رمضان من الحلقة الجديدة لمسلسله "موسى" شهدت العديد من التعليقات الغاضبة الموجهة نحوه بسبب القضية الخاصة بالطيار.

وبعيداً عن الجمهور، شن عدد من الشخصيات العامة هجوماً حاداً على رمضان، أبرزهم الإعلامي المصري عمرو أديب.