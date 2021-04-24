منى الجلاف.. «بطلة» في ميدان التصدي للوباء

هناء الحمادي (أبوظبي)

تقف بكل همة ونشاط مع باقي زميلاتها في خط الدفاع الأول لتقديم المساعدة لكافة أفراد المجتمع فدورها كبير كفرد في المجتمع في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تحتاج إلى تكاتف الجهود والمشاركة يداً بيد من أجل رد الجميل للوطن وقيادته الرشيدة، بالعمل بروح الفريق الواحد في ميدان التصدي للوباء لدعم الجهود الوطنية لمواجهة انتشار الفيروس.

الدكتورة منى محمد الجلاف حاصلة على شهادة الطب من كلية دبي الطبية في الإمارات، تخصص طب الطوارئ من البورد الأردني والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، تعمل حاليًا كأخصائية طب طوارئ في مستشفى راشد، وهو أكثر مراكز الطوارئ والإصابات سعة وازدحامًا ويخدم مواطني دبي وكذلك المنطقة الشمالية الشرقية من الإمارات.

الجلاف قيادية في عملها حيث تترأس اجتماعات الفرق التعليمية الشهرية للمتخصصين في مكان العمل، وأكملت مقدمة في التدريب على البحوث السريرية وبرنامج السلامة والجودة والمعلوماتية والقيادة من كلية الطب بجامعة هارفارد، ولديها خبرة في تنظيم وقيادة المهمات الميدانية للأحداث والعروض المهمة في دبي والمؤتمرات الطبية.

استقبال الحالات

خلال جائحة «كوفيد -19» لم تتوان عن دعم الكادر الطبي بوقتها وجهدها، ومنذ بداية الجائحة تسارعت خطواتها لخدمة الوطن، وإنقاذ أرواح يحاربون الفيروس، حيث تقول: نحن ككادر طبي في الإمارات فخورون لقيامنا بخدمة وطننا وتأدية دورنا على أكمل وجه، نحارب هذا الفيروس ونحن نحمد الله إننا في الإمارات حيث وفرت لنا الدولة كل المستلزمات والاحتياجات كافة، لذا نشعر بالفرق فعلا ونفتخر بكوننا أبناء هذا الوطن الغالي.

وعن دورها في ظل الأزمة توضح: نحن كخط دفاع أول وبشكل خاص في قسم الطوارئ، دوري يتطلب استقبال الحالات المتوسطة والشديدة سواء المصابة أو المشتبه فيها وتوزع الحالات لقسم الدخول على حسب التوصيات الصحية المعتمدة في الهيئة والوزارة، حيث نعمل ضمن نظام المناوبات الطبية لقسمي الإنعاش والعناية الخاصة لمصابي «كوفيد» بالإضافة إلى معاينة الحالات الطبية الأخرى غير المرتبطة بالإصابة في قسم خاص بعيد عن الحالات المصابة أو المشتبه فيها.

وأشارت إلى أن ما لا يظهر للعلن هو حجم الجهد المبذول لكل خط الدفاع الأول من اجتماعات دورية وعمل توصيات ومراجعتها دائما للتوافق مع التوصيات والأبحاث العالمية والتأكد دائما من تنفيذها على أرض الواقع، حيث لا يقتصر دورها فقط في المستشفى لذلك تعمل على مساندة الفرق الأخرى كفريق الأمراض الوقائية والفرق الميدانية لمكافحة هذه الجائحة وفريق التطعيمات لموظفي هيئة الصحة.

سلامة المجتمع

حول دعم الأسرة تؤكد الدكتورة منى الجلاف أنه في البداية لم يكن أفراد أسرتها مقتنعين بمواصلة العمل وقت أزمة كورونا، لكنها أقنعتهم دون أن تشعرهم بالخوف، بتركيزها على أن من يحافظ على صحته يسهم في سلامة مجتمعه، وجعلت من هذه التوعية والممارسات الصحية عادة يومية وشرحت لهم كيفية انتقال الفيروس وطرق الوقاية منه واتباع الأساليب الصحية في النظافة وفي التعقيم، كما شرحت لهم أسباب القرارات بالتقيد بها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا مع التأكيد عليهم دائما أنها مرحلة مؤقتة وستزول.

حالات

هناك الكثير من الحالات المؤلمة التي شاهدتها الجلاف خلال تأدية واجبها تحدثت عنها: خلال هذه الجائحة مررنا بمواقف متعددة لحالات تبدو للوهلة الأولى إنها صعبة الشفاء وذات إنذار سيئ كتدني مستوى الأكسجين بالدم والالتهابات الرئوية الشديدة ولكن بفضل الله والعناية الطبية الحثيثة وأمل المرضى بالشفاء تم استقرار هؤلاء المرضى وعادوا لحياتهم الطبيعية.

وأشارت إلى أنه في الحقيقة ما نعيشه الآن ضمن الجائحة، سيكون شيئاً لا ينسى أبداً وسيبقى في الذاكرة إلى أن تأتي أقرب فرصة وينتهي هذا البلاء، فكل حالة لها قصتها الخاصة عن كيفية الإصابة بالمرض وتجربتها خلال الإصابة ولكن جميعها تتميز بصلابة الجانب النفسي والإيمان والأمل في الشفاء والعمل على ذلك.

وتضيف: كطاقم طبي في الحقيقة برغم من أنها ذكرى وتحدي صعب إلا أننا أثبتنا من خلالها نحن ككوادر طبية مواطنة ومقيمة وجميع قوات خط الدفاع الأول أن نقف شامخين يداً بيد لنواجه هذه الكارثة ونثبت واجبنا الحقيقي اتجاه وطننا الغالي ونضحي بالغالي والنفيس لأجل رفعة هذا الوطن.

تجربة جديدة

حول ساعات العمل في شهر رمضان تذكر: برغم من أن الشهر سيفقد أبرز ما يميزه من طقوس جماعية وللسنة الثانية على التوالي ويقتصر الأمر على التعبد الفردي بدلا من مظاهر التعبد الجماعي إلا أنها تجربة جديدة عليه أن يعيش الفرد هذا الشهر الفضيل بعيدا عن الأشكال الطقوسية والمظهرية المعتادة، لذا اعتبر أنها تجربة خاصة ومفيدة مع ما سنفقده من عادات أخرى جميلة ومميزة لهذا الشهر ومع كل الأمنيات بأن ينتهي هذا البلاء بأسرع وقت ممكن.

عمل متواصل

يمر شهر رمضان على الكادر الطبي في عمل متواصل مع نظام المناوبات وسط مشاعر روحانية في شهر العطاء والخير والتقرب إلى الله وتضيف الجلاف: «تحديدا لن تقف هذه الجائحة عن تحقيق هذا السكون، وأبذل جهدي لأحقق التوازن ما بين أدائي لعملي للمناوبات وبين علاقتي بربي والتواصل مع الأهل من خلال تطور وسائل التواصل الاجتماعي الذي سيكون أيضا كفرصة لأقدم التوعية الصحية في ظل مواجهة هذا المرض وطرق الوقاية منه، فمهما كانت الظروف نعمل بحب ونقدم ما لدينا ليتعافى الجميع من هذا الوباء وسترجع الحياة لطبيعتها بإذن الله».