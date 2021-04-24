فنانون.. «يزينون» دراما رمضان بعد رحيلهم

سعيد ياسين (القاهرة)

يشهد عدد من المسلسلات الرمضانية التي تعرض حالياً، حضور عدد من الفنانين الذين غيبهم الموت خلال الفترة الماضية، ومنهم من انتهى من تصوير غالبية مشاهده قبل وفاته، ومنهم من تم الاحتفاظ بمشاهده والاكتفاء بها لتزين دراما رمضان هذا العام.

يوسف شعبان

في مقدمة هؤلاء يوسف شعبان الذي ظهر في مسلسل «ملوك الجدعنة» مع مصطفى شعبان وعمرو سعد، علماً بأنه كان عاد من خلال المسلسل إلى الفن بعد غياب خمسة أعوام. وقال مخرج المسلسل أحمد خالد موسى: إنه عندما تم التواصل مع الفنان الراحل لإطلاعه على الفكرة، تحمّس للدور الذي كان جديداً عليه، حيث مزجت الشخصية التي جسدها بين الدراما والابتسامة، وهو ما يلمسه الجمهور في مشاهده في العمل.

هادي الجيار والد أحمد مكي في «الاختيار 2» (الصور من المصدر)

هادي الجيار

ويظهر الفنان هادي الجيار الذي غيبه الموت في 10 يناير الماضي، في مسلسل «الاختيار 2» مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ويجسد شخصية معلم التاريخ «رفاعي»، والد الضابط «يوسف رفاعي»، الذي يجسده أحمد مكي.

ورغم أن الجيار رحل قبل استكمال مشاهده، إلا أن أسرة العمل اكتفت بما صوره، ولجأت إلى حيلة درامية لوفاته في الأحداث. وكان مقرراً أن يشارك الجيار في مسلسل «الطاووس» مع جمال سليمان وسميحة أيوب، وقام بتصوير مشهدين، فتمت الاستعانة بالفنان أحمد فؤاد سليم لاستكمال الشخصية، إلا أن أسرة المسلسل حرصت على إهداء العمل إلى روحه في تترات النهاية التي جاءت مصحوبة بصورته.

أحلام الجريتلي في «نسل الأغراب»

أحلام الجريتلي

الفنانة أحلام الجريتلي التي غيبها الموت في 28 فبراير الماضي، تظهر في مسلسل «نسل الأغراب» مع أحمد السقا وأمير كرارة، وتجسد فيه شخصية خالة السقا، وكانت قد صورت جزءاً كبيراً من مشاهدها، ولجأ صناع العمل إلى حيلة منطقية تمثلت في وفاتها في الأحداث.

عادل هاشم

وعلى صعيد الإذاعة، يحضر صوت الفنان عادل هاشم الذي توفي في 16 مارس الماضي، من خلال مسلسل يبث على البرنامج العام المصري بعنوان «عروسة النيل خلاويص»، ويشارك في بطولته مع علا رامي ولاشينة لاشين وأسرار الجمال وغادة إبراهيم وعبير منير.

صور فقط

من ناحية أخرى، استعان المخرج محمد سامي بصورتي الراحلين محمود مرسي ونور الشريف في مسلسل «نسل الأغراب»، كما استعان المخرج ماندو العدل بمجموعة صور لعدد من المؤلفين والمخرجين الراحلين في مسلسله «بين السما والأرض»، ومنهم نجيب محفوظ صاحب قصة العمل، وصلاح أبو سيف مخرج الفيلم المأخوذ عن القصة نفسها، والمخرج عاطف الطيب.

تحية وتقدير

وقال الناقد محمود عبدالشكور: إن ظهور صور الفنانين الراحلين، عبارة عن تحية وتقدير لما قدموه في مشوارهم فنياً طويلاً ورحلوا عنا، ولو تم توظيفها في الأحداث الدرامية ستظهر بصورة جيدة، لكن لو قدمت كـ«موضة»، واستغلت بهذا الشكل، وكل مسلسل يقدم فناناً راحلاً في أحداثه الدرامية ستظهر بصورة سيئة.

رحلوا قبل المشاهدة

يذكر أن العديد من النجوم رحلوا قبل أن يشاهدوا أعمالهم الأخيرة، ومنهم محمود المليجي الذي رحل في 6 يونيو 1983، وعرض له بعد وفاته فيلما «أيوب» مع عمر الشريف، و«دليل الاتهام» مع كرم مطاوع، ومسلسل «الجسر» مع عزت العلايلي.

ورحل أحمد زكي قبل أن يرى آخر أعماله فيلم «حليم»، وعبدالله غيث «ذئاب الجبل»، وخالد صالح «الجزيرة 2»، ووائل نور «شقة فيصل».

وعرض للمؤلف محسن زايد بعد وفاته مسلسلا «بنت بنوت» و«تاجر السعادة»، وللمخرج نور الدمرداش مسلسل «السقوط في بير سبع»، وعرض لرجاء الجداوي بعد وفاتها فيلم «توأم روحي»، ولإبراهيم نصر «صاحب المقام».