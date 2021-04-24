قصص ملهمة على تلفزيون الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

يتناوله البرنامج الاجتماعي الرمضاني الجديد «جواهر» قصص أبطال، ومغامرين، وروّاد أعمال، وأمّهات، صنعوا من العزيمة والإصرار مجداً كبيراً، واستطاعوا من خلال ما بذلوه من جهود أن يتجاوزوا الصعوبات، ويحققوا غاياتهم وطموحاتهم.

البرنامج يُعرض الساعة 13:15 ويعاد الساعة 19:15 على شاشة تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

ويستعرض في كلّ حلقة من حلقاته التي تستمر على مدى 15 دقيقة قصة إنجاز على لسان صاحبها الذي يعرّف المشاهدين عبر سرد بصريّ وبقالب سينمائيّ مشوّق على مسيرته، ويروي بمشاهد مختلفة البدايات والدوافع والظروف التي مرّ بها، وكيف استطاع أن يحوّل التحديات إلى الفرص، كما يقدّم البرنامج الخطّ الزمني الذي ترافق مع تحقيق الضيف لحلمه ومنجزه.

أبطال من الحياة

واستضاف البرنامج نخبة من الشخصيات المجتمعية، منهم البطل الإماراتي عيسى الدح، أحد أهم لاعبي الملاكمة المحليين والعرب، والبطلة الإماراتية أسماء الجناحي، «قنّاصة الألقاب» لاعبة المبارزة، والحائزة على بطولات سباقات الجري «ترايثلون» في العديد من المناسبات، والمدرب ذياب العسيري أول مدرّب إماراتي لرياضة الأيكيدو - واحدة من رياضات الفنون القتالية اليابانية، وشيرين النويس، التي قادتها تجربتها الشخصية مع ابنها الذي عانى من صعوبات التعلّم وعسر القراءة إلى تأسيس مركز «تعليم» للتدريب وتطوير المهارات في أبوظبي.