العباءة.. «زهرة» المواسم والمناسبات

ماجدة محي الدين (القاهرة)

عباءات تبدو كلوحات فنية في معرض تشكيلي، كل تصميم يحكي قصة أو مشهداً من الطبيعة، مرسوم يدوياً أو مغزول بتطريز ناعم بغرز الكانفاه أو البرودريه أو الكروشيه، طرحتها مصممة الأزياء المصرية رانيا يوسف في مجموعة من الخامات الطبيعية الراقية لتلائم صيف 2021، بتصاميم تصلح لكل الأعمار.

تصميم بتطريز ناعم (الصور من المصدر)

وتظهر المصممة موهبتها في الرسم وتسجل مناظر منها بيوت النوبة وراقصي التنورة والمولودية، وتقدم عباءة تحمل مشاهد من الريف المصري، وأخرى عليها الأهرامات والنخيل، وتنقلنا إلى البادية لنشاهد الجمال والرمال والشمس المشرقة، وبجرأة ترسم الشخصيات الكرتونية الشهيرة على عباءة شبابية تفيض حيوية وبهجة.

عباءة عملية ومفرحة

وتحتل العباءة مكانتها ومكانها في المواسم، خاصة خلال رمضان كزي تقليدي يشارك في الحياة الخاصة مع الأهل والأصدقاء، وتأخذ أشكالاً متعددة حسب الحدث، مريحة وأنيقة تناسب حفلات الزيارات العائلية المحدودة، في ظل الحرص على التباعد الجسدي وتكون أيام وليالي رمضان والأعياد فرصة لاقتناء أحدث الموديلات وأكثرها أناقة.

لمسة أنيقة

وتؤكد رانيا على أن فترة العزلة وعدم المشاركة في الحفلات والتجمعات بسبب «كورونا» جعلتها تفكر في تصاميم عملية ومفرحة تدعو للتفاؤل وتناسب الفتاة والمرأة الناضجة، تتميز بالرسم اليدوي بأسلوبها الذي ترتبط به عميلاتها في مصر والعالم العربي، وهو ما يجعل كل قطعة عملاً فنياً مستقلاً.

وأضافت أن استهدفت في هذه المجموعة تقديم تصاميم عملية وأنيقة تلبي حاجة المرأة لزي مودرن ومحتشم، لذلك نجد عباءة تشبه القميص الطويل، وأخرى مثل القفطان، وثالثة عبارة عن بانشو واسع منسق مع بنطلون أسود أو أبيض.

وأسعى أن تمنح التصاميم الإحساس بالانتماء والاعتزاز بالهوية العربية، من خلال ما تحمله من رموز ورسومات تعبر عن بيئتنا وتراثنا الثقافي والفني الغني والمتنوع، والذي يبهر ملوك الموضة ليستلهموا من أزيائنا التقليدية وفنوننا الأصيلة.

وأوضحت يوسف أن اختيار الأقمشة والخامات ذات الجودة العالية والملائمة لطبيعة التصاميم، عنصر رئيس في عملها وتفضل الخامات الطبيعية مثل الأقطان والكتان والحرير والشيفون، وكذلك الجرسيه لأنها الأنسب للصيف.

وأضافت أنه قد يتم دمج أكثر من خامة في تصميم واحد، وأهتم دائماً أن يكون لكل تصميم ما ينسجم معه من أكسسوارات كالحقيبة والحزام والطرحة أو الشال، لأن تلك القطع تكون مؤثرة جداً في اللوك النهائي.

وأشارت رانيا إلى أن الأبيض والأسود لا غنى عنهما في الصيف أو الشتاء، بجانب الأوف وايت والأحمر والبرتقالي، وبعد ذلك تأتي الألوان الهادئة الفاتحة مثل الروز والبيج والسيمون والزيتوني والسماوي، والمهم أن تختار كل واحدة ما يلائم بشرتها.