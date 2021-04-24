«فيسبا» تحتفل بعيدها الـ 75

روما (أ ف ب)

من لم ير ملصق فيلم «رومان هوليداي» عام 1953 مع أودري هيبورن وغريغوري بيك، لن يفهم بسهولة سبب افتخار الإيطاليين وتعلقهم بدراجتهم النارية الصغيرة «فيسبا» التي احتفلت الجمعة بعيدها الـ75. فعلى الملصق الخاص بهذه الكوميديا الرومانسية الحائزة ثلاث جوائز أوسكار، يركب النجمان هوليوود دراجة «فيسبا» أمام موقع الكولوسيوم الأثري في روما، وفي الفيلم يمضيان يوماً يتجولان على السكوتر في المدينة الخالدة.

يعود تاريخ «فيسبا» إلى 23 أبريل 1946، عندما تم تسجيل أول براءة اختراع لتصنيعها في إيطاليا، ويعني اسمها بالإيطالية «الدبور». وبعد مرور 75 عاماً أنتجت خلالها 19 مليون دراجة، لم تفقد هذه الأيقونة شيئاً من سحرها في عيون عشاقها.