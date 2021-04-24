رانيا يوسف لـ«دنيا الاتحاد»: الغُسل والتكفين أقسى المشاهد في حياتي

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يتفاعل المشاهدون والنقاد مع المشاهد المؤثرة في مسلسلات رمضان، سلباً وإيجاباً، ومنها مشهد فقدان سيدة لابنتها الوحيدة، والغُسل والتكفين، وهي مواقف مهيبة بمسلسل «ملوك الجدعنة»، وأثنى الجمهور على أداء رانيا يوسف، والتعبير عنه بقوة والذي تحول إلى «ترند» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد المشهد، تصدرت رانيا محركات البحث الإلكتروني، وأشاد عدد كبير من رواد التواصل بأدائها الدرامي فيه. وكشفت رانيا يوسف لـ«الاتحاد» عن أن تصوير المشهد استغرق 5 ساعات كاملة، بسبب تباين رد الفعل الذي يجمع بين الانهيار الجسدي والعصبي بعد وفاة ابنتي «حبيبة»، والتي تجسد دورها الطفلة كارما يوسف، وعدم استيعاب فقدان ابنتي الوحيدة.

وحول مشهد الغسل والكفن، أوضحت أنه من أقسي المشاهد الدرامية التي جسدتها طوال مشوارها الفني، وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول صديقين تجمعها علاقة عمل، ويتعرضان للعديد من الأزمات، ويحاول كل منهما مساعدة الآخر في التغلب عليها.

العمل تأليف محمد سيد بشير، وورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ومصطفى شعبان.

من جانب آخر، تشارك يوسف ضيفة شرف في مسلسل «كل ما نفترق»، وتجسد شخصية فتاة صعيدية تتمتع بالسمعة والسيرة الطيبة، وتدور أحداثه في إطار الدراما التشويقية، تأليف ورشة محمد أمين راضى، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته ريهام حجاج، وعمرو عبد الجليل.

وتنتظر رانيا طرح فيلمها «أسوار عالية»، وتجسد شخصية فنانة مشهورة، وتتهم في قضية مخدرات تدخل على إثرها السجن، وتحاول أن تعيد هيبتها وكرامتها في الوسط الفني بعد خروجها من السجن، وبسبب الانتقام تخسر كل شيء.