كبسولة "كرو دراغون" تستعد للالتحام بمحطة الفضاء

من المتوقع أن تلتحم في وقت مبكر، اليوم السبت بمحطة الفضاء الدولية كبسولة "كرو دراغون" التابعة لمجموعة "سبايس إكس" التي تتولى نقل الطواقم البشرية إلى الفضاء لحساب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، حاملة أربعة رواد بينهم الفرنسي توما بيسكيه.

وتلتحم الكبسولة المسماة "إنديفور" بوحدة "هارموني" قرابة الساعة 05,10 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (09,10 ت غ). وستوفر "ناسا" نقلاً حياً للحدث ووقائع احتفال الترحيب بالوافدين الجدد إلى المحطة.

وبالإضافة إلى توما بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية، يضم طاقم مهمة "كرو-2" رائدي الفضاء الأميركيين شين كيمبروه وميغن ماك آرثر والياباني أكيهيكو هوشيدي.

وهذه المهمة هي الثالث من نوعها تنفذها هذه شركة "سبايس إكس" الخاصة منذ معاودة الولايات المتحدة الرحلات المأهولة إلى الفضاء.

وكانت المركبة أقلعت فجر الجمعة من مركر كينيدي للفضاء وسط التصفيق في غرفة التحكم في "سبايس إكس".

وقال كيمبروه لدى دخول المركبة المدار "إنه لأمر رائع أن أعود إلى الفضاء". علما أن الرواد الأربعة جميعهم سبق أن شاركوا في رحلات إلى الفضاء.

وتمكّن مستخدمو الإنترنت من رؤية رواد الفضاء الأربعة يصفقون بحماسة وهم يدخلون المدار بفضل الكاميرا الموجودة في مركبتهم الفضائية "دراغون".

وانفصل الجزء العلوي من صاروخ "فالكون 9" وهبط على منصة في البحر.

وعلّق مؤسِس "سبايس إكس" ومجموعة "تيسلا" لتصنيع السيارات إلون ماسك "نحن في فجر حقبة جديدة من استكشاف الفضاء". وشكّل هذا الإقلاع انتصاراً جديداً لشركات ماسك.

تتعاون شركة "سبايس إكس" مع وكالة "ناسا" في مجال النقل الفضائي في وقت تراكم مركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينغ" التأخيرات في رحلاتها التجريبية.



