كيف تتأكد من أمان حسابك في فيسبوك بعد التسريب الأخير؟

نُشر في وقت سابق من الشهر الجاري بيانات مسربة لأكثر من 533 مليون حساب في فيسبوك، حيث شملت البيانات الحساسة المنشورة تفاصيل شخصية للغاية للمستخدمين، مثل: الأسماء الكاملة ومعرفات المستخدمين وأرقام الهواتف وحتى عناوين البريد الإلكتروني، حيث شملت البيانات المسربة رقم الهاتف الخلوي لمؤسس فيسبوك نفسه مارك زوركبيرج.

ووفقًا للخبير الأمني (Alon Gal) الرئيس التنفيذي لشركة الأمان الرقمي Hudson Rock فإن قاعدة البيانات هذه كانت متاحة منذ شهر يناير الماضي، عندما قام المخترق بتطوير روبوت في تطبيق تيليغرام يتيح لمن يرغب بالاستعلام على البيانات المسربة مقابل رسوم رمزية، بالإضافة إلى ذلك ووفقًا لتقرير آخر فإن هذه البيانات كانت متوفرة أيضًا في منتدي للاختراق يمكن الحصول عليه من خلال شراء أرصدة في المنتدى لتنزيلها. بحسب العربية.

ولكن فجأة، قام الشخص الذي تحصل على هذه البيانات بنشرها مجانًا عبر الإنترنت مما يجعلها متاحة على نطاق واسع يمكن لأي شخص الوصول إليه، ومع أن فيسبوك قد ذكرت أن هذه البيانات قديمة وتم الإبلاغ عنها سابقًا في عام 2019، وقد أصلحتها في شهر أغسطس من العام نفسه.

إلا أن الخطورة هو أن هذه البيانات قد تكون لا تزال صالحة للاستخدام من خلال استغلال المعلومات الشخصية المتوفرة لتنفيذ هجمات التصيد أو انتحال الشخصية أو خداع المستخدمين للحصول على بيانات تسجيل دخولهم في مواقع الويب الأخرى.

حيث نجد أن معظم السجلات التي سُربت تحتوي على أرقام هواتف مرفقة بها والتي قد تُستغل بأكثر من طريقة لخداع المستخدمين، بالإضافة إلى أن معرفة عناوين البريد الإلكتروني أيضا قد تُشجع القراصنة على تنفيذ هجمات الفدية أو رسائل التصيد أو حتى الرسائل الإعلانية.

للتحقق مما إذا كان حسابك في فيسبوك قد اخترق أم لا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى هذا الموقع في متصفح الويب في الهاتف أو الحاسوب.

• أدخل عنوان بريدك الإلكتروني في المربع الموجود في المنتصف، ثم اضغط على زر الإدخال Enter في لوحة المفاتيح.

• إذا كان عنوان بريدك الإلكتروني الذي سجلت به في فيسبوك من ضمن العناوين المسربة، فستتلقى تحذيرًا لتغيير كلمة المرور وتفعيل المصادقة الثانية.

• يمكنك أيضًا التمرير للأسفل لرؤية جميع الخروقات التي ربما تضمنت بيانات تسجيل الدخول المرتبطة بعنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته.

من الأفضل تغيير كلمة المرور لحسابك في فيسبوك مباشرة كخطوة أولى، وتأكد من اختيار كلمة مرور قوية وفريدة تحتوي على عدة أرقام وحروف ورموز، وإذا كنت لا تستطيع تذكر كلمة المرور هذه فيمكنك استخدام أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور من أجل ذلك.