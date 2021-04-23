أسرة خميس الكندي.. على منصة الابتكار

خولة علي (دبي)

تخوض الأسر المتميزة رحلة شاقة من الجهد والمثابرة في سبيل تطوير مهارات أفرادها، وتوجيههم بما يجعلهم دائماً في مسار التفوق والإبداع، وتعتبر أسرة خميس الكندي واحدة من بين العديد من الأسرة، التي وجدت أن الاستثمار الحقيقي يكمن في الأبناء، وفي كيفية تنشئة جيل قادر على خوض عالم التطور الفكري والتكنولوجي، الذي يشهده العالم من حولنا، من خلال وضع الأسس المنهجية الصحيحة، حتى يرتقي عليه النشء خطوة بخطوة، ويحقق أهدافه في نهاية المطاف.

سارة وعليا الكندي فرحتان بجوائزهما

«الروبوت المساعد»

الطفلة سارة خميس الكندي (16 عاماً) لديها طموح يسبق سنها، ورغبة دائمة في البحث والتعلم جعلتها أكثر اطلاعاً وثقافة وذكاء، وتقول سارة: أحب أن أتعلم كل يوم مهارة جديدة تفيدني، وتصقل شخصيتي، ونظراً لحبي للقراءة، أصبحت أكثر قدرة على إلقاء الأبيات الشعرية، إلى جانب العزف الذي أيضاً أخصص له بعض وقتي، وبالتأكيد رياضة السباحة، التي تجعلني دائماً نشطة ومقبلة على ممارسة حياتي بحيوية أكثر، وربما أكثر ما أجد نفسي فيه هو البرمجة والابتكار، حيث ابتكرت «الروبوت المساعد»، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتني في عملية تصميم ابتكاري، إلا أن ذلك لم يمنعني عن المواصلة.

ومن إنجازات سارة حصولها على جائزة الشارقة للتميز والتفوق، وجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وجائزة التحبير، وتطمح في المستقبل أن تصبح مهندسة أجهزة طبية.

جوائز وشهادات تقدير حصلن عليها بنات الكندي

البرمجة

ولم يكن الأمر مختلفاً عن شقيقتها عليا الكندي (10 أعوام)، والتي وجدت متعتها في التزود من المعرفة، من خلال قراءتها المستمرة، ودخول مجال سرد القصص، وتنمية مهاراتها فيه، فقدمت الكثير من الورش القصصية للأطفال، حتى أصبحت أكثر قدرة في الإلقاء والخطابة، وتقول عليا: دائماً الطفل يقلد ما يقوم به الكبار، وقد نشأت على حب القصص وسردها، الأمر الذي طور من حصيلتي اللغوية وإدارة الحوارات، لم يتوقف شغفي عند القراءة، وإنما اتجهت إلى عالم البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث اجتزت 3 مراحل في المبرمج الإماراتي وبرمجة «روبوت كوزمو» والعديد من الألعاب.. ولدي العديد من الأنشطة المجتمعية والمشاركات التربوية والعلمية، ما دفعني لتحقيق العديد من الإنجازات، فقد حصلت على جائزة الشارقة للتميز والتفوق وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وجائزة التحبير، وجائزة فكرة موهوب، والعديد من المراكز المتقدمة في مسابقات مختلفة، وحصلت على لقب فارسة من فرسان مجلس الطفل، والعديد من الجوائز، منها جائزة الابتكار، والمركز الأول في مسابقة الخط المبتكر مع جمعية محمد بن خالد آل نهيان، وحصلت على الوسام الذهبي في دورة كيف تكون قائد فريق عمل مميز، حصلت على بصمة مبتكر على مستوى الدولة ضمن فعاليات شهر الابتكار، وتطمح عليا أن تصبح في المستقبل مهندسة روبوتات.

شيخة الكندي فخورة بإحدى جوائزها

مسابقات

وتؤكد والدتهما موزة مبارك الزحمي أهمية دور الأسرة في نجاح الأبناء وتفوقهم، وفي بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، لذا سعت إلى تطوير وتنمية مهاراتها وقدراتهما العلمية والشخصية، وذلك من خلال حرصها على أن يكونا أكثر فعالية في المجتمع، ومن ذلك عضوياتهما في مجلس الطفل وجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية والنادي العلمي والفرق المدرسية المختلفة، الأمر الذي كان سبباً في تطوير الكثير من المهارات لديهما، كما تحرص على إشراكهما في المسابقات والمناسبات المجتمعية المختلفة، مثل المناسبات الوطنية وشهر الابتكار وشهر القراءة وتوجيههما لنوع الأنشطة التي يمكنهم ممارستها والالتحاق بها، وحرصت على أن يسير أبناؤها على منهج واحد محدد، فألحقت طفلتها شيخة (الصف الأول) بجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، حتى تسير على خطى المتميزات، ولكن من الصعوبات التي واجهتها اختلاف شخصيات الأبناء وهواياتهم واختلاف متطلباتهم ومحاولة إرضائهم ومجاراتهم، كل ذلك يشكل صعوبة على الوالدين، ولكن الصبر والتوجيه والإرشاد، والكلمة الطيبة تؤثر بشكل كبير فيهم.

استضافة الطفلة عليا في إحدى القنوات المحلية

تربيتهم على القيم

أوضح خميس الكندي أنه يحرص دائماً على تميز وتفوق أبنائه، من خلال متابعتهم وتوفير بيئة تعليمية مناسبه لهم وتحقيق جميع متطلباتهم الدراسية، كما يحرص على تنشئتهم وتربيتهم على النهج الصحيح والقيم الرفيعة والحب والتعاون التسامح، ويسعى إلى تنمية مواهبهم وهواياتهم وتفريغ طاقتهم بما يعود عليهم بالنفع، بالإضافة إلى إشراكهم في العديد من المشاركات المجتمعية والتطوعية والبيئية.