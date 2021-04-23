فيليب.. البورتريه النهائي

يحكي الكتاب قصة الأمير فيليب، دوق إدنبره، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الذي توفي في التاسع من هذا الشهر عن 99 عاماً.

فيليب هو الرجل الذي وصفته إليزابيث الثانية ذات مرة بأنه «مرشدها ومصدر قوتها الدائم». فمن هو الأمير فيليب؟ وكيف كانت صفاته؟ وما حقيقة تلك «الزلات» التي قيل إنه وقع فيها، والإشاعات حول علاقته مع نساء أخريات؟ هذه بعض الأسئلة التي يجيب عنها هذا الكتاب ضمن لوحة أكبر لملامح شخصية غير متوقعة، وكثيراً ما كانت ضحية سوء الفهم، ولوحةً لزواج مذهل دام لأكثر من سبعين عاماً.

الكتاب يحكي قصة حياتين متباينتين إذ يقيّم شخصية دوق إدنبره وإنجازاته، ويبحث طبيعة علاقاته مع زوجته وأولادهما وأسرهم، ولكن أيضاً مع الصحافة والجمهور وشخصيات البلاط الذين كانوا مرتابين فيه خلال الأيام الأولى.

المؤلف: غايلز براندريث

الناشر: كورونيت

تاريخ النشر: أبريل 2021